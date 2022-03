Gabon: Michel Menga passe les charges de la Culture et des ARTs à Patrick Daouda et à Max-Samuel Oboumadjogo

Mercredi 10 mars 2022-Le Secrétaire général Adjoint du Gouvernement, Yves Sylvain Moussavou, a présidé la cérémonie de passation des charges entre les Ministres sortants et entrants. Il s'agit du Pr Patrick Daouda Mouguiama, accompagné de son Délégué Max-Samuel Oboumadjogo (de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts), de Carmelia Ntoutoume-Leclerq qui hérite du porte-feuille de l'Education nationale, chargé de la Formation civique et de Michel Menga M'Essone qui lui, bénéficie du Ministère de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des territoires.

Le Pr Patrick Daouda Mouguiama, Max-Samuel Oboumadjogo, Carmelia Ntoutoume-Leclerq et Michel Menga M'Essone, tous membres du Gouvernement Ossouka 2, ont été au coeur de la cérémonie de passation des charges. Une cérémonie présidée par Yves Sylvain Moussavou, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. Dans ses propos liminaires, a tenu a rappelé aux différents ministres, les charges qui sont les leur. Aussi, a t-il, sur instruction du Premier ministre, Chef du Gouvernement, transmis les nouvelles charges aux ministres concernés.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts a, avant tout propos, rendu hommage au Président de la République. Le Chef de l'Etat auprès de qui, il a été d'abord Conseiller et Ministre par la suite. Il lui a témoigné toute sa reconnaissance pour la confiance renouvelée, non seulement à lui, mais également à son Ministre délégué, Max-Samuel Oboumadjogo.

Le désormais ancien Ministre de la Culture et les Arts, Michel Menga M'Essone, a comme ses successeurs, tenu, non seulement à remercier le Secrétaire général Adjoint du Gouvernement, mais a tenu surtout à lui demander de transmettre ses remerciements au Président de la République, Chef de l'Etat et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Il a par la suite indiqué au Pr Patrick Daouda Mouguiama, que le département de la Culture et des Arts est un grand département ministériel. "La Culture, c'est la vie. Qui parle de la vie, parle de nous tous" a t-il précisé.