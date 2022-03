Afrique: Le Conseil de la nation à la 77e session du comité exécutif de l'UPA à Kigali

Alger — Le Conseil de la nation prend part aux travaux de la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA) qu'abrite la capitale rwandaise (Kigali), a indiqué vendredi un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Le Conseil de la nation est représenté à cette session, dont les travaux se sont ouverts jeudi, par MM. El Hadj Abdelkader Grinik, vice président du Conseil de la nation et Mohamed Salmi, membre de la même instance.

Selon la même source, l'ordre du jour des travaux de la session comprend "la présentation et le débat de plusieurs points statutaires, dont l'examen de la mise en œuvre des décisions et des résolutions de la conférence de l'Union, la révision des comptes financiers des deux exercices 2021 et 2022, la préparation de la 44e Conférence de l'UPA, ainsi que l'élaboration de l'ordre du jour des travaux de la 45e réunion du comité exécutif".

A l'occasion, M. Grinik a présenté une intervention dans laquelle il a appelé à " la coopération, à la coordination et à la solidarité entre les Etats africains", affirmant que " l'Algérie nouvelle, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'efforce de résoudre les conflits par les voies pacifiques et le dialogue dans le continent africain et de poursuivre la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, notamment dans la région du Sahel et du Grand Sahara".

Il a également mis l'accent sur " la nécessité de permettre aux peuples d'accéder à l'autodétermination, de décoloniser la dernière colonie en Afrique et d'adopter une nouvelle méthode africaine fondée sur la communauté des objectifs et de l'action collective organisée, selon les mécanismes des ensembles africains y afférents, à l'instar de l'Union africaine (UA)".