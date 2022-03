Gabon: Max-Samuel Oboumadjogo, l'espoir du monde culturel et artistique gabonais

Nommé membre du Gouvernement lors du dernier remaniement le 08 mars, Max-Samuel Oboumadjogo est Ministre délégué auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts. Lors de la passation des charge le 10 mars dernier, il a eu le soutien des acteurs gabonais de la Culture et des Arts.

C'est un soutien de sans faille que le nouveau Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts a reçu de ses pairs de la sphère culturelle et artistique. Angèle Assélé, Régis Massimba, Arnauld Djoud, Youl, Yves Saint, Sidjeur Oumar et bien d'autres artistes étaient bien présents pour lui témoigner de leur soutien.

Ces moments étaient aussi l'occasion pour pour le nouveau membre du Gouvernement de dire merci et témoigner toute sa gratitude au Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ces nouvelles charges, aux dires du ministre Délégué, lui permettent de réaliser le poids, la taille du chantier. "C'est une responsabilité énorme, j'en suis conscient et je compte m'y atteler, me donner à fond pour essayer d'être à la hauteur de plusieurs couches d'attente" rassure t-il.

Il a précisé que la première couche d'attente, naturellement, est celle du Président de la République qui compte changer le visage de la maison Culture du Gabon. Il y a également des attentes des acteurs culturels dont il fait partie lui-même. "J'en fais partie, à ce niveau, il y a une pression supplémentaire. Je n'ai pas le droit à l'échec. On attend de moi des miracles. Je vais essayer de faire ce que je peux" dit-il, déterminé.

La dernière couche de pression, poursuivra t-il, ce sont les populations qui sont exigeantes à raison et là dessus, "on ne négocie pas. On se met au travail et c'est tout" dit-il.

Pour les hommes et femmes de la Culture et des Arts, la nomination de l'un des leur, témoignent de la vision du Chef de l'Etat qui a toujours voulu donner une touche particulière à la politique culturelle du Gabon. " Nous sommes ici pour témoigner de notre soutien au Ministre, notre frère, qui est de notre monde culturel et artistique. Notre implication pour sa réussite va redonner espoir et plus de sourire aux amoureux de la Culture et des arts de notre si beau pays avec sa diversité" lancent-ils harmonieusement.

Il faut rappeler à des fins utiles que le nouveau Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts est originaire de la province du Haut- Ogooué. Il est militant du parti au pouvoir (PDG) dans le département de la Sébé-Brikolo. Le ministre Délégué Max-Samuel Oboumadjogo a été Conseiller du Président de la République Ali Bongo Ondimba.