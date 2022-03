Afrique du Nord: Maroc-Mauritanie - Mme El Mansouri plaide pour le développement de la coopération dans les domaines de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Rabat — La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a exprimé, vendredi à Rabat, la disposition de son département à développer davantage la coopération avec la Mauritanie dans les domaines de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Lors d'un entretien avec le ministre mauritanien de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, en marge de la huitième session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne, Mme El Mansouri a souligné que son département "compte développer davantage nos relations bilatérales à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux parties dans les domaines de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat", indique un communiqué du ministère.

"Nous sommes également prêts à explorer de nouvelles voies de coopération", a-t-elle assuré, se disant consciente "de l'importance de fructifier la solidarité africaine et le bon voisinage".

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la volonté de perpétuer les valeurs de fraternité et d'entraide africaines visant le renforcement de la coopération Sud-Sud, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoute la même source.

Cette visite de travail s'inscrit également dans le cadre de l'échange d'informations et du partage d'expériences en matière d'évolutions institutionnelles, organisationnelles et fonctionnelles dans les secteurs de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme et de l'Habitat, selon le communiqué

Lors de cette séance de travail, les discussions entre les deux ministres ont porté sur les domaines d'intérêt commun.

Cette visite fut, ainsi, l'occasion d'exposer la stratégie adoptée par le Royaume dans les domaines de la requalification des villes, de la planification stratégique concertée, ainsi que le rôle des partenariats entre l'Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé dans le développement durable des villes et l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Cette rencontre a permis, aussi, de mettre l'accent sur l'ensemble des efforts déployés par le ministère en matière de politique de logement.

Les travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne se sont tenus, vendredi à Rabat, sous la co-présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et du Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud.