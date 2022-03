Afrique du Nord: Maroc-Mauritanie - Consensus sur un ensemble de questions régionales et internationales d'intérêt commun

Rabat — Le Maroc et la Mauritanie ont fait part, vendredi à Rabat, de leur consensus en termes de concertation politique sur un ensemble de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Il ressort du bilan des travaux de la huitième session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, tenue du 9 au 11 mars à Rabat, que le consensus des deux parties concerne principalement l'espace maghrébin, l'action arabe commune, la cause palestinienne, les conflits en Libye, au Yémen et en Syrie, la région du Sahel et du Sahara, et le développement dans le continent africain.

Les deux parties ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction du développement tangible et de la dynamique soutenue des relations entre les deux pays au cours des dernières années, conformément aux Orientations éclairées des Chefs d'Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le bilan indique que les deux parties sont convenues de plusieurs axes en vue de développer, d'élargir et de diversifier les domaines de la coopération bilatérale.

Au niveau de la coopération sectorielle, la Haute Commission maroco-mauritanienne a passé en revue les aspects de la coopération dans un certain nombre de domaines économiques, culturels, éducatifs et techniques, en se félicitant du bilan enregistré à cet égard.

Elle a également examiné les moyens de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires pour les deux pays, et inscrit un nombre de recommandations et de suggestions à cet effet.

Les travaux de la Haute Commission mixte ont abouti à un consensus sur 13 textes juridiques qui comprennent des conventions, des mémorandums d'entente, des programmes exécutifs et un protocole, en plus du procès-verbale de la huitième session, concernant les secteurs "commerce et investissement", "industrie et tourisme", "habitat", "environnement et développement durable", "sécurité", "santé", "culture", "agriculture et pêche maritime", "dépôt et gestion" et "formation professionnelle".