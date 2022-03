Sénégal: Ziarra générale de Tivaouane - Un rendez-vous majeur de la communauté Tidiane

Deuxième grand rassemblement religieux à Tivaouane, après le Maouloud, la Ziarra générale se tient ce dimanche. La manifestation, qui reprend après une pause de deux ans pour cause de pandémie du coronavirus, coïncide avec le centenaire de la disparition d'El Hadj Malick Sy, fondateur de la Zawiya de la capitale de la Tidianiya au Sénégal.

TIVAOUANE - Après le Maouloud qui célèbre la naissance du Prophète Mouhamad (Psl), la Ziarra générale, une journée de recueillement et de retrouvailles des fidèles autour du Khalife général des Tidianes et de toute la vénérée famille Sy, se tient ce dimanche à Tivaouane. En pause en 2020 et 2021 pour cause de pandémie du coronavirus, l'évènement, qui en est à sa 92ème édition, va débuter par les manifestations prévues dans le cadre de la célébration, durant toute l'année 2022, du centenaire du rappel à Dieu en 1922 du fondateur de la Zawiya de ladite ville sainte, El Hadj Malick Sy.

Sous l'impulsion des membres du comité d'organisation, infatigables et irréprochables, dans leur rôle de coordonnateurs et d'animateurs de la Zawiya de Tivaouane, les unions, fédérations et dahiras tidianes existant sur l'ensemble du Sénégal s'activent et se mobilisent, comme par le passé, pour faire de ce grand rendez-vous un succès à la mesure des espérances que le Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour y a placées. Aux réunions se succèdent les contacts pour, entre autres, trouver les meilleures solutions aux problèmes d'intendance, de logistique et de transport qui pourraient se poser.

Sauf pour quelques rares annulations, Tivaouane, depuis 1930, vibre chaque année au rythme de la Ziarra générale devenue un rite qui se perpétue depuis que Serigne Babacar Sy, premier successeur du vénéré El Hadj Malick Sy, l'a initiée. Ces moments de recueillement et de profonde spiritualité sont donc l'affaire de milliers de fidèles qui vont venir de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la diaspora. Une délégation gouvernementale envoyée par le Président Macky Sall prendra part à cette journée exceptionnelle de ferveur pendant laquelle les enseignements d'El Hadj Malick Sy seront revisités et revivifiés.