Cote d'Ivoire: Ministère de la Communication - Amadou Coulibaly lance les grands axes des activités 2022

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a procédé au lancement officiel des activités de son département ministériel au titre de l'année 2022.

C'était le jeudi 11 mars 2022, à l'hôtel Grand Roi de Jacqueville, lors d'une activité conjointe avec l'atelier bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du document de Politique nationale de la communication et des médias (Ponacom 2019-2023) sur la période 2019-2021.

Les activités cette année sont au nombre de cent quatorze (114) réparties dans tous les secteurs dudit ministère. La majorité n'a pas encore démarré mais sera mise en œuvre avec l'ouverture des crédits budgétaires.

L'accent sera mis, à en croire le ministère, sur la Francophonie, la presse, l'audiovisuel et les nouveaux médias pour lesquels le ministre a mis en place un programme révolutionnaire de développement. Sans omettre le pilotage de toutes ces activités qui permettra au ministre de rendre compte au gouvernement.

Aussi, les conclusions livrées à travers le rapport final de l'atelier Ponacom seront-elles prises en compte. Pour le premier responsable de la communication en Côte d'Ivoire, cela augure de la densité des conclusions et options stratégiques proposées. "Les regards seront portés sur la problématique du déploiement effectif des différentes stratégies contenues dans ladite Ponacom", a affirmé le ministre Amadou Coulibaly.

Les résultats des travaux de l'atelier sont : la stratégie de développement de la presse qui est en bonne marche d'évolution avec 61% de ses activités en bonne exécution, soit 7 % des activités achevées et 54% en cours d'exécution et non en retard ; les nouveaux médias qui présentent de bonnes perspectives d'évolution avec 55% de leurs activités achevées ou en cours d'exécution dans les délais prévus.

Avec une proportion des activités réalisées ou en cours d'exécution qui est proche de la moyenne et évaluée à 44%. Soit 7% des activités achevées et 34% en cours d'exécution dans le respect des délais.

En ce qui concerne les activités de coordination et de suivi- évaluation, le bilan de mise en œuvre a relevé un taux d'exécution de 40% réparti entre 16% d'activités achevées et 24% d'activités en cours dans le respect des délais.

Parlant de la communication publicitaire, le taux d'exécution des activités est très faible et a été estimé à 12% des activités achevées ou en cours d'exécution dans les délais prévus.

Le ministre s'est réjoui de l'élaboration de ce rapport après trois jours d'intenses réflexions effectuées par les différentes structures dont les Autorités de régulation ; les Établissement publics nationaux et les sociétés d'État sous la tutelle du Micomef ; le ministère du Plan et du Développement à travers ses Directions des Programmes d'investissement, la Direction de la Planification et le cabinet, etc.

A la fin de la cérémonie, le ministre Amadou Coulibaly a été honoré par ses collaborateurs pour son leadership et pour la gestion humaniste de son ministère. Il a reçu un ouvrage d'art en signe de gratitude.