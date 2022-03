Maroc: M. Benalilou souligne l'importance de l'Institution du Médiateur dans l'appui des ODD (Rencontre)

Rabat — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a mis en avant, vendredi à Rabat, l'importance de cette Institution dans l'appui et la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Intervenant lors d'une rencontre de communication, organisée par l'Institution du Médiateur du Royaume avec le concours du Système des Nations Unies pour le développement (SNUD) au Maroc, sous le thème "Les Objectifs du Développement Durable nous rassemblent", M. Benalilou a fait part de sa conviction de l'importance du rôle de l'Institution en matière d'appui des Objectifs de développement durable si les conclusions des rapports établis dans ce cadre sont réellement pris en considération comme étant des échantillons fiables des dysfonctionnements dont souffre l'administration et des attitudes entravant la réalisation de ces ODD.

A cette occasion, M. Benalilou a rappelé le contenu des rapports annuels de l'Institution du Médiateur qui reflète son rôle central dans l'appui des ODD, ainsi que la valeur ajoutée que représente cette Institution à la faveur de son positionnement dans l'édifice institutionnel national.

Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le Médiateur du Royaume de mettre en relief les rôles de l'Institution dans l'appui des objectifs du développement, ajoutant que les conclusions de ses rapports annuels représentent un champ important pour la discussion et l'analyse de plusieurs aspects de développement, notamment le volet relatif au rapport entre citoyen et administration.

Ces conclusions touchent, dans leur ensemble, à l'objectif 16 des ODD relatif à la "Paix, Justice et Institutions efficaces" à travers plusieurs aspects, notamment le renforcement de la primauté de la loi, la garantie de l'égalité des chances, la lutte contre la corruption, a-t-il dit, notant qu'elles touchent aussi aux exigences de l'objectif 1 ayant trait à l'éradication de la pauvreté, de l'objectif 3 relatif à la santé et au bien-être, de l'objectif 4 se rapportant à l'éducation de qualité et de l'objectif 5 concernant l'égalité entre les sexes.

M. Benalilou a, en outre, estimé que le SNUD contribue d'une façon stratégique à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de nombreuses initiatives en matière de gestion dans le cadre d'une vision de développement durable, relevant qu'il influence souvent, par le biais de ses activités, ses propositions et initiatives, les orientations encadrant certaines politiques publiques.

Il a précisé que cette rencontre favorise une interaction positive et créative avec le Système onusien et représente un espace approprié pour une coopération fructueuse entre l'Institution du Médiateur et les différents intervenants dans les divers domaines qui touchent au rendement de l'Institution.

Il a souligné que le concept de développement requiert constamment une génération nouvelle d'idées porteuses de visions modernes et réalistes, capables d'accompagner les mutations et d'assurer la transition vers les valeurs communes de développement.

De son côté, la Coordonnatrice résidente du SNUD au Maroc, Sylvia-Lopez Ekra, a fait part de sa volonté de renforcer le partenariat stratégique avec l'Institution du Médiateur, mettant l'accent sur le travail central de cette Institution pour la réalisation des objectifs communs.

Elle a aussi exprimé la disposition du Système onusien, toutes composantes confondues, à contribuer au soutien et à l'élaboration des initiatives conjointes pour rehausser le niveau de ce partenariat, à travers le renforcement des capacités, la facilitation de l'accès des catégories les plus vulnérables aux mécanismes de l'Institution et l'échange des expertises en particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La responsable onusienne n'a pas manqué d'insister sur la nécessité d'établir un nouveau contrat social, notamment dans le contexte de la pandémie, en conformité avec les axes du Nouveau modèle de développement du Royaume et l'Agenda 2030 des Nations Unies pour ne laisser personne pour compte.

Elle a aussi salué le rôle prépondérant joué par le Royaume pour l'approbation de la résolution onusienne relative au rôle des institutions de l'ombudsman et du médiateur lors de la 75è Assemblée générale en 2020, indiquant que le Maroc a joué un rôle pionnier pour consacrer cette reconnaissance par l'ONU du rôle de ces institutions dans la défense des droits de l'Homme, le renforcement de la bonne gouvernance et la consolidation de la primauté du droit.

Cette rencontre, marquée par la participation des représentants des fonds, des agences, des programmes et des organes du SNUD au Maroc, visait à renforcer l'ouverture de l'Institution du Médiateur sur ce Système onusien et à partager leurs jurisprudences dans les domaines touchant aux exigences du développement durable.