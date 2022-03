Sénégal: Fatick a fixé les nouveaux prix des denrées de grande consommation

Fatick — Le Conseil régional de la consommation de Fatick s'est réuni, vendredi, pour fixer les nouveaux prix du riz, du sucre et de l'huile, suite à la décision du gouvernement de faire baisser ces denrées de grande consommation.

"Le nouveau prix au kilogramme pour le riz ordinaire non parfumé est fixé à 295 francs CFA à Fatick et à Gossas, 300 francs CFA à Foundiougne, à Djiffer à Palmarin et environs", a indiqué le chef du Service régional du commerce de Fatick, Adama Mohamed Mbaye.

Le sac de riz de 50 kilogrammes, a-t-il ajouté, est bloqué à 14.000 francs CFA à Fatick, à Gossas et à 14.100 francs CFA à Foundiougne, à Djiffer et à Palmarin et environs.

"Pour le sucre, a-t-il encore poursuivi, le kilogramme est fixé à 600 francs CFA à Fatick et à Gossas et à 610 francs CFA à Foundiougne, à Djiffer et à Palmarin et environs".

Le sac de 50 kilogrammes, a-t-il relevé, sera cédé à 29.100 francs CFA à Fatick et Gossas contre 29200 francs CFA à Foundiougne, Djiffer et Palmarin et environs.

Quant à l'huile de palme raffinée, le prix est fixé à 21.750 francs CFA pour le bidon de 20 litres à Fatick et à Gossas. Le litre est vendu à 1.150 francs CFA.

A Foundiougne, Djiffer, Palmarin et environs, le bidon de 20 litres sera vendu à 21.850 francs CFA et le litre à 1.160 francs CFA.

Le prix du sac des aliments de bétail sera vendu à 8000 francs CFA partout dans la région. Pour l'aliment de volaille, il y a un différentiel de 35 francs CFA sur le prix du sac par rapport à Dakar.

Le chef du Service régional du commerce de Fatick, Adama Mohamed Mbaye, a invité les commerçants à se "conformer à ces nouveaux prix plafonds".

"Ils seront vulgarisés auprès des commerçants et la semaine prochaine on va entrer dans l'effectivité de ces prix", a-t-il ajouté.

La réunion du Conseil régional de la consommation a été présidée par l'adjoint au gouverneur en charge des Affaires administratives, El Hadj Sémou Diouf, en présence de plusieurs acteurs du commerce et des chefs de services.