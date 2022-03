Maroc: M. Tabli Alami s'entretient avec le premier ministre mauritanien

Rabat — La président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu vendredi à Rabat des entretiens avec le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Bilal Messoud.

A cette occasion, le premier ministre mauritanien a salué les résultats de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, qu'il a coprésidée aux côtés du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, soulignant que "aujourd'hui, nous avons accompli un grand travail. Il y a une entente entre les deux parties dans l'ensemble des domaines et nous sommes déterminés à poursuivre notre coopération", selon un communiqué de la Chambre des représentants.

M. Ould Bilal Messoud a également mis en avant la solidité des attaches liant les deux peuples marocain et mauritanien, faisant part d'une ferme volonté d'aller de l'avant dans le raffermissement de la coopération bilatérale dans les divers domaines, "de sorte à donner corps aux ambitions des deux peuples frères".

De son côté, M. Talbi Alami a relevé l'importance de la coordination et de la concertation continues au niveau parlementaire entre les deux pays, disant vouloir rencontrer et s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale mauritanienne dans les meilleurs délais.

La Chambre des représentants veut hisser les relations parlementaires bilatérales et multilatérales au plus haut niveau, à travers le groupe d'amitié parlementaire maroco-mauritanien qui se penchera sur les moyens de promouvoir les liens entre les deux institutions législatives et entre les deux pays pour atteindre des stades meilleurs de coopération et de solidarité, a-t-il ajouté lors de cette entrevue qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et de l'ambassadeur de la Mauritanie à Rabat, Mohamed Ouled Hanani.

M. Talbi Alami a ensuite donné un aperçu des rôles confiés à la Chambre des représentants ainsi que des acquis qu'elle a réalisés aux niveaux continental, régional et international, se disant résolu à renforcer la coordination avec l'Assemblée nationale mauritanienne à l'occasion de la présidence par la Chambre, à partir d'avril prochain, de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.