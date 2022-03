Cote d'Ivoire: Signature de convention - L'Ufhb et le Cosim s'engagent dans un accord-cadre socioculturel et éducatif

L'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) et le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) s'engagent pour la promotion et la vulgarisation de la langue arabe. Ils formalisent ainsi une coopération déjà en œuvre depuis plusieurs années. C'était le 9 mars 2022, à la salle de conférences de ladite université.

Cette convention organise la collaboration entre les deux institutions en vue de développer des actions communes éducatives et culturelles, en matière de formation scientifique et d'apprentissage de la langue arabe, la maîtrise de l'expression et de la rédaction en français, ainsi que dans bien d'autres domaines relevant des sciences humaines et de la société.

Pour le Cheick Ousmane Diakité, cet accord-cadre de coopération est une source de motivation supplémentaire, en vue de se consacrer davantage à leur mission qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des imams, ainsi que la régulation du climat social sur le plan national.

Quant au président de l'Université, professeur Ballo Zié, il confie que cette signature de convention s'inscrit dans la vision de l'université qu'il dirige : " Notre université s'ouvre sur la société et sur le monde. Outre la recherche, la formation initiale, et le service à la communauté, elle assure le renforcement des capacités des individus ou des groupes qui expriment le besoin d'actualiser leurs connaissances ".

Pour mémoire, c'est une session de renforcement de capacités d'un groupe d'imams au Centre universitaire d'études françaises, organisé du 2 août au 25 septembre 2021, qui a conduit à cet accord-cadre de coopération.