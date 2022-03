Maroc: Assilah - Inauguration d'un projet immobilier pour lutter contre l'habitat insalubre, financé par le QFD

Assilah — Le complexe résidentiel "Bir Souk", réalisé avec le soutien du Fonds du Qatar pour le développement (QFD), a été inauguré, vendredi à Assilah, afin de lutter contre l'habitat insalubre.

En application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à lutter contre l'habitat insalubre, l'Etat du Qatar frère a contribué à la construction d'un complexe résidentiel au quartier "Bir Souk" à Assilah , avec le soutien du QFD, indique un communiqué de la Fondation du Forum d'Assilah.

La cérémonie d'inauguration de ce projet a été présidée par le DG du Fonds du Qatar pour le développement, Khalifa Bin Jassim Al Kuwari, en présence de l'ambassadeur du Qatar au Maroc, Sheikh Abdullah Bin Thamer Al Thani, du secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah et président de la commune d'Assilah, Mohamed Benaissa, et des représentants de la wilaya de la région, du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, de la municipalité d'Assilah et des membres du bureau de la Fondation.

Le Fonds qatari a financé la construction de 196 appartements dans 12 immeubles composés de trois étages et un sous-sol. Chaque étage comporte quatre appartements, d'une superficie de 72 m2 chacun. Ce projet comprend également une crèche, quatre magasins et un stade de proximité.

La même source relève que la Fondation du Forum d'Assilah a, quant à elle, mobilisé le terrain d'une superficie de 1,5 hectare et assuré le suivi des travaux de construction et des autres opérations complémentaires liées au raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide.

La Fondation du Forum d'Assilah a souligné que la contribution du QFD reflète les relations solides et l'esprit de coopération et de partenariat liant les deux pays frères.

Ce projet, qui vise à offrir des conditions de vie décentes à la population des bidonvilles et aux habitants d'Assilah à revenu limité qui n'ont pas de logement, vient compléter le projet initial lancé par la Fondation du Forum d'Assilah en 2003, auquel l'État du Qatar a participé à la construction de 200 appartements, tandis que le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (Émirats arabes unis) a contribué à la construction de 500 appartements.

Ainsi, avec la construction du complexe résidentiel Bir Souk, l'État du Qatar a achevé la construction de 400 appartements dans la ville d'Assilah.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a souligné que ce complexe résidentiel est financé par le Fonds du Qatar pour le développement, qui a contribué à d'autres projets résidentiels à Assilah, en coordination avec la Fondation, qui procèdera à la remise des clés d'appartements à un ensemble de bénéficiaires à revenu limité.

Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre des actions et services sociaux menés par la Fondation du Forum d'Assilah au profit des habitants de la ville, en coopération avec des fonds de pays frères et amis.