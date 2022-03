Afrique de l'Ouest: Université Félix Houphouët-Boigny - Hommage au Pr Assa Ayémou, pionnier des sciences pédologiques en Côte d'Ivoire

Depuis 1993, la Côte d'Ivoire a décidé de faire du secteur minier, un pilier essentiel de son développement. L'Université Félix Houphouët-Boigny a rendu un hommage mérité à celui qui est considéré comme le pionnier des sciences pédologiques en Côte d'Ivoire, Pr Assa Ayémou.

C'était au cours de la 5e édition des journées des sciences géologiques de la faculté des Sciences de la terre et des ressources minières (Strm), ouverte, le vendredi 11 mars 2022, à l'amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

En effet, le Pr Assa Ayémou est le premier pédologue, formé aux États-Unis. Il a formé à son tour de nombreux pédologues ivoiriens et non ivoiriens. Dekoukayève pour les plus intimes, Pr Assa Ayémou a servi l'Ufhb en tant que responsable du service valorisation des activités de la recherche. Il a eu même pour étudiant en chimie biologie géologie, l'actuel doyen de ladite Ufr. Avant de faire valoir ses compétences dans plusieurs ministères en Côte d'Ivoire. Il s'est éteint en septembre 2008.

Les conférences de cette 5e édition des journées des sciences géologiques étaient axées sur le thème : "Contribution des sciences géologiques à l'économie ivoirienne".

A l'ouverture, Pr Soro Nagnin, doyen de l'Ufr de Strm a affirmé : "Disposer d'une ressource humaine de qualité et en quantité est devenu un impératif qui conditionne la réalisation des objectifs du ministère des Mines, de la Géologie et du Pétrole". Il a également indiqué que la gestion minière constitue un enjeu économique fondamental, dans lequel le rôle des scientifiques est incontournable.

Le secteur minier, 2e pilier de la croissance économique

Ibrahim Coulibaly, directeur général des Mines et de la Géologie, représentant Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, parrain de la cérémonie, a révélé que sous l'impulsion du Chef de l'État, Alassane Ouattara, " la Côte d'Ivoire a fait du secteur minier le second pilier de sa croissance économique ".

En effet, dit-il, la politique du développement du secteur minier a été orientée vers l'intensification du secteur de la recherche et l'industrialisation de la production minière, fondée notamment sur l'élaboration d'une infrastructure bio scientifique de base, à travers la production des plaques géologiques et minières aux normes internationales.

Grâce à cette politique et aux réformes initiées par le ministère en charge des Mines, le secteur compte à fin février 2022, un total de 191 permis de recherche et 24 permis d'exploitation en cours de validation. Il confie qu'en l'espace de dix ans, le gouvernement a réussi à porter la contribution du secteur minier au Pib, de -2 % à 4%.

Le représentant du ministre Thomas Camara a déploré que cette belle dynamique soit quelque peu ternie par le phénomène de l'orpaillage clandestin et " sauvage ".

Pour sa part, Pr Abdoulaye Sangaré, vice-président chargé de la recherche à l'Université Félix Houphouët-Boigny, a salué les personnalités et institutions présentes à cette cérémonie, notamment le général Ouassenan Koné, le Centre Suisse, la Sodemi, le Cnra, etc.

Ces journées seront l'occasion de faire de l'état des lieux des activités de recherche et de production dans les structures traitant des sciences minéralogiques, de réaffirmer la place et le rôle des sciences

géologiques dans l'économie ivoirienne et, enfin, rendre un hommage au professeur Assa Ayemou, pionnier des sciences pédologiques en Côte d'Ivoire.