Cote d'Ivoire: Mémorandum d'entente entre le Conseil de l'Entente et la fondation Mo Ibrahim - Marcel Amon Tanoh réactive le protocole de partenariat

Le Conseil de l'Entente a reçu, vendredi 11 mars 2022 au siège de l'institution aux Deux Plateaux, Nathalie Delapalme, Secrétaire exécutive de la Fondation Mo Ibrahim.

Marcel Amon Tanoh avait promis de mériter la confiance du Chef de l'État, Alassane Ouattara et relever les défis du Conseil de l'Entente lors de son installation officielle, le 4 janvier 2022. Depuis lors, le Secrétaire exécutif de l'institution sous-régionale est au travail.

C'est pour cela qu'il a eu une séance travail, le vendredi 11 mars 2022, avec Nathalie Delapalme, Secrétaire exécutive de la Fondation Mo Ibrahim. Pour Marcel Amon Tanoh, l'indice de gouvernance Mo Ibrahim étant un outil important pour la gouvernance des chefs d'État, il est bon pour que ceux-ci l'utilisent pour mieux adresser les problématiques auxquelles sont confrontées leurs populations.

" De faire en sorte que par la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui découlerait de l'exploitation de cet indice puisse améliorer les conditions de vie des populations au quotidien. C'est en cela que pour le Conseil de l'Entente, qui est un espace de cinq pays, il est intéressant d'avoir ce protocole d'entente avec la Fondation Mo Ibrahim afin de mutualiser nos efforts dans ce sens ", a souligné Amon Tanoh.

Pour rappel, Dr Patrice Kouamé, ex-Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente avait signé un protocole d'accord avec la Fondation Mo Ibrahim, le 15 mars 2019.

L'objectif de ce protocole fait suite aux propositions d'un groupe de chefs d'État, Alassane Ouattara et ses pairs qui pour la première fois en Afrique ont montré leur intérêt pour la gouvernance politique et économique dans leur espace politique.

Dans leur souci et leur détermination, non seulement de confirmer leur attachement à la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi essayer de mettre en place un système de monitoring et d'évaluation.

En recevant Nathalie Delapalme, le Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente veut réveiller ce protocole de partenariat. Une initiative partagée par son hôte. " Nous avons conclu un protocole entente entre Mo Ibrahim et le Conseil de l'Entente. Il nous ai apparu de faire le point sur le protocole. Nous sommes venus voir les conditions de renforcement le partenariat, le développer, travailler ensemble pour avoir des voies constructives et efficaces ", a-t-elle déclaré. Non sans manquer de souligner la disponibilité de la Fondation Mo Ibrahim d'être utile au Conseil de l'Entente en matière de gouvernance. "Nous pouvons apporter notre pierre à la résolution de défis qui sont considérables dans ces pays", a rassuré Nathalie Delapalme.

Faut-il noter que la Fondation Mo Ibrahim a été créée en 2006 à l'initiative de Mohamed Ibrahim, Soudano-Britannique, qui veut promouvoir la gouvernance et le leadership sur le continent africain.

Le Conseil de l'entente est une organisation l'une des premières organisations africaines, crée en 1959 avant l'Organisation de l'Unité africaine (Oua). Composée de cinq États membres (Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso et Niger), elle était à l'origine une organisation politique et de solidarité, avant de se muer, avec la réforme de 2011, en une organisation à vocation économique, à travers de l'instauration de nouveaux départements, rappelle-t-on.