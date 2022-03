Cote d'Ivoire: Coupe de la confédération (4e journée Asec-Usgn) - Victoire obligée pour les Mimos ce dimanche

Le seul représentant ivoirien en compétition africaine, l'Asec Mimosas, affronte en Coupe de la confédération son homologue nigérien de l'Union sportive de la gendarmerie nationale (Usgn).

Cette rencontre est programmée pour ce dimanche 13 mars 2022, au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à cause du déficit de stade que connaît actuellement la Côte d'Ivoire.

Battus lors de la 3e journée (2-0) à Niamey, les Mimos doivent impérativement remonter la pente en réalisant une victoire face aux Gendarmes nigériens afin de se repositionner dans le classement dans lequel ils occupent actuellement la dernière place. Les jaune et noir totalisent seulement 3 points après 3 rencontres ponctuées par 1 victoire et 2 défaites.

" On est pas satisfait de nos dernières sorties. Mais, plus des résultats que du contenu. On sait maintenant qu'on doit prouver que ces contre-performances étaient dues à des erreurs. L'objectif n'a pas changé. On reste conquérant parce qu'on sait qu'en gagnant les prochains matches, on peut avoir notre destin entre les mains ", a fait savoir Julien Chevalier dans les lignes de " Mimosas ", le magazine du club.

Selon la même source, Konaté Karim, l'attaquant vedette de l'Asec, révèle l'état d'esprit du groupe et son optimisme pour la suite de la compétition : " L'état d'esprit du groupe est au beau fixe malgré les derniers résultats qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous sommes dans un mini-championnat à 6 matches. Il nous reste encore 3 matches à jouer et nos chances existent toujours. Mais, il va falloir très vite prendre le taureau par les cornes pour arracher une place qualificative. Je crois en nos chances et je sais que nous avons suffisamment de qualités pour nous qualifier... ", a-t-il rassuré.

L'Asec Mimosas est logé dans la poule D avec le Rs Berkane, Simba Sc et l'Usgn. Berkane pointe en tête au terme de la manche aller. Signalons que seuls les deux premiers seront qualifiés pour l'étape suivante.