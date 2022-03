Sénégal: [DOSSIER] Athlétisme - Le Meeting international de Dakar en questions

Le Meeting international d'athlétisme de Dakar qui ne s'est plus tenu depuis 2016 devrait être relancé en juin prochain avec le soutien de Petrosen, comme sponsor leader. La Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa) entend ainsi repositionner la capitale sénégalaise sur la carte athlétique internationale. Mais cette nouvelle ne semble pas emballer bon nombre de membres de la famille de la première discipline olympique.

" C'est une très bonne chose de faire revenir le Meeting international d'athlétisme de Dakar autant pour la fédération nationale que pour le sport sénégalais dans son ensemble ". Au lendemain de l'annonce du retour, en juin prochain, du grand évènement athlétique de la capitale sénégalaise avec le concours de Petrosen qui souhaite en être le sponsor principal, le 1er vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa), Bara Thiam, s'est réjoui de " la bonne nouvelle ". Selon lui, cela permettra à la Fsa de " recevoir beaucoup d'athlètes internationaux, de donner plus de visibilité à la discipline et de créer l'émulation chez les sportifs locaux ".

Cependant, dans le microcosme sénégalais de la première discipline olympique, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de relancer cet évènement majeur. Dans un riche débat sur la plateforme de l'Académie sportive sénégalaise pour la relance de l'athlétisme (Assra), certains acteurs s'interrogent sur le bien-fondé de la relance du Meeting. À l'image de l'ancien entraineur national des sauts Lamine Ndaw, établi aux Etats-Unis depuis quelques années. Selon lui, " le seul chantier qui mérite d'être ouvert, c'est la relance et la relance seulement ". Son argument : " Pour le moment, notre athlétisme n'est pas attractif et organiser un meeting dans l'état actuel des choses est un pari risqué ".

Interrogé sur la question, Gora Thiam, enseignant au département d'Arabe de l'Ucad et ancien athlète du Jaraaf, spécialiste du 400 m haies, affirme également qu'il est " problématique de démarrer par le Meeting international de Dakar ", même s'il soutient pouvoir comprendre que le sponsor veuille capitaliser son implication.

Comme lui, beaucoup d'autres membres de la famille athlétique, tel l'ancien athlète Boubacar Diallo, sont d'avis qu'il faudrait d'abord commencer par " le meeting de l'indépendance ". Ce serait une façon de ressusciter cette compétition qui, le 4 avril de chaque année, regroupait l'élite nationale (avec parfois une participation étrangère) et qui avait eu l'honneur de se dérouler sous les yeux du premier président de la République, Léopold Sédar Senghor.

Massamba Seck, qui a eu à organiser ce Meeting de Dakar qu'il considère, par ailleurs, comme sa propriété, pense même que " la Fsa doit consacrer les ressources susceptibles de financer l'organisation d'un meeting à l'implantation de compétitions inter-ligues régulières pour une certaine durée ".

World Challenge

Mais Bara Thiam n'en démord pas. Selon le 1er vice-président de la Fsa, " à l'image de plusieurs grandes capitales à travers le monde, Dakar doit avoir son meeting international d'athlétisme ". Pour lui, cette épreuve, qui ne s'est plus tenue depuis 2016, n'aura pas d'emblée son envergure d'antan, lorsqu'il était labellisé World Challenge avec les critères de participation de grands noms, de mobilisation, d'organisation avec tout ce que cela comporte en termes techniques. " Il s'agira, dans un premier temps, d'un Meeting continental qui évoluera dans 2 ou 3 ans pour retrouver le niveau qui lui avait permis en 2010 de figurer parmi les meetings du Challenge mondial Iaaf ", explique-t-il.

Ce qui répond, en partie, aux interrogations de Gora Thiam, l'ancien hurdler du Jaraaf qui se demandait " si les athlètes de renommée seraient intéressés par ce Meeting. Ces derniers sont bien organisés et ont presque tous déjà ficelé leurs programmes annuels ". Pour lui donc, " ça risque d'être un peu trop court pour présenter un plateau de qualité ".

N'empêche, le 1er vice-président de la Fsa tient à préciser que " le double objectif de cette relance du Meeting international de Dakar, c'est de permettre à nos athlètes de se frotter à leurs homologues de la sous-région et de créer un engouement autour de la discipline pour la rendre encore plus visible ". Une position que soutient Eric Lopez, l'ancien pensionnaire de la Jeanne d'Arc qui a salué, sur la plateforme de l'Assra, cet " engagement " et pour qui il s'agit d'une " très bonne nouvelle pour l'athlétisme sénégalais ".

N'empêche, Massamba Seck, qui réclame la paternité de ce meeting, signale qu'il y a des préalables à remplir avant de le remettre au goût du jour. " D'abord, avoir une pyramide athlétique à base très large " ; ce qui, selon lui, signifie disposer " d'un nombre de licenciés assez important, de préférence spatialement bien répartis au moins entre 5 à 6 ligues régionales ". Ensuite, " avoir au niveau des strates du 3ème tiers des athlètes relativement performants sur les scènes, sous-régionale, africaine et subsidiairement internationale ". Car, selon lui, les athlètes internationaux invités " ne doivent pas être ni plus nombreux que les locaux ni les seuls à prétendre aux places sur les podiums ".

---------

L'occasion d'étrenner le nouveau stade de Diamniadio

La relance annoncée pour le mois de juin du Meeting international d'athlétisme de Dakar n'a " pas forcément pour objectif la recherche de performance pour nos représentants. Mais de créer une compétition internationale qui susciterait l'engouement pour attirer les sponsors ". L'argument est de Bara Thiam, 1er vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa). Un avis que ne partage absolument pas Lamine Ndaw, ancien entraineur national de sauts. Selon lui, " l'heure est au rassemblement de la famille afin que chaque acteur apporte sa pièce à l'œuvre de reconstruction de notre athlétisme ", en référence à la dernière élection à la présidence de l'instance dirigeante de la discipline au Sénégal qui a largement fissuré les rangs.

Le " promoteur " Massamba Seck, qui a eu par le passé à organiser la manifestation, ajoute même que " l'instance fédérale doit plutôt s'orienter à la mise en place d'une politique de relance de la discipline ". Procéder autrement serait, selon l'expression de Lamine Ndaw, " mettre la charrue avant les bœufs ".

Il en faut, cependant, plus pour démonter Bara Thiam. Pour le 1er vice-président de la Fsa, ce meeting de juin prochain sera même l'occasion d'étrenner le nouveau stade de Diamniadio exclusivement dédié à l'athlétisme. " Cela permettra aux Sénégalais, férus de sports, de venir découvrir l'infrastructure ", selon lui. Un peu comme c'était le cas, le 22 février dernier, pour le stade Abdoulaye Wade, inauguré en grande pompe en présence de légendes africaines du football et de plusieurs responsables politiques et sportifs de haut rang. Même si ce sera " peut-être un public différent ".

Bara Thiam est nostalgique de ces Meetings de Dakar qui faisaient presque le plein du stade L.S. Senghor et ne doute pas que sera très bientôt le cas du côté de Diamniadio.

Le syndrome du Meeting de l'Unité africaine ?

Le retour dans la grande famille du sport mondial de l'Afrique du Sud, longtemps bannie pour sa politique d'Apartheid, avait été amorcé en 1992 au stade L.S. Senghor de Dakar avec le Meeting de l'Unité africaine. Pour la première fois depuis les années 1960, des athlètes sud-africains avaient pu conquérir aux côtés d'autres venus de différents horizons dont les meilleurs africains d'alors. " Le spectacle n'était pas beau à voir, surtout dans les courses de fond ", se rappelle le technicien Lamine Ndaw. Car, d'après lui, " c'était un fiasco au plan de la prestation de nos jeunes athlètes d'alors confrontés à des adversaires de niveau mondial ".

Au point que le Premier ministre d'alors, Habib Thiam, par ailleurs ancien athlète de haut niveau, avait eu l'idée de provoquer un conseil interministériel sur l'athlétisme qui avait conduit à la mise sur pied d'un Fonds de relance de la première discipline olympique. Ce qui fait dire à Lamine Ndaw que cet échec fut " un mal pour un bien ". Pour lui donc et pour d'autres acteurs de la discipline, relancer le Meeting international d'athlétisme de Dakar dans ces conditions, c'est aller au-devant d'une pareille désillusion. Surtout que, ajoute Massamba Seck, ancien promoteur de l'évènement, " en me référant aux derniers classements des médaillés en or et en agent du championnat d'Afrique d'athlétisme de 2018, le Sénégal ne figurait sur les 19 pays classés tant chez les hommes que chez les femmes ".

Apparemment, Bara Thiam, le premier vice-président de la Fsa, n'a pas la même grille d'appréciation. Car, selon lui, " l'athlétisme sénégalais se porte bien ". Il n'en veut pour preuve que " les 40 médailles ramenées l'année dernière des Jeux de la Cedeao de Kaduna au Nigeria ". Et puis, poursuit-il, " ce n'est qu'après leur confrontation avec les autres qu'on pourra évaluer " les performances des représentants sénégalais.