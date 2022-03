Afrique: Communiqué de presse 11 mars 2022

communiqué de presse

La République du Congo renforce son Système statistique national pour la production et la diffusion de statistiques de qualité

WASHINGTON, 9 mars 2022 -- La Banque mondiale a approuvé un financement de 10 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour renforcer la production et la diffusion de statistiques de qualité en République du Congo.

Ce deuxième financement additionnel pour le Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) permettra d'accroitre la qualité des données, de renforcer les capacités du Système Statistique National - dont l'Institut National de la Statistique est l'organe central - en poursuivant les activités de dénombrement de la population du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH), l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), et le programme de bourses pour les étudiants congolais dans les écoles statistiques régionales.

" Des statistiques actuelles, pertinentes et de qualité sont essentielles pour la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement " a expliqué Korotoumou Ouattara, représentante résidente de la Banque mondiale en République du Congo.

La première phase du financement du PSTAT, d'un montant de 33 millions de dollars financée conjointement par l'IDA et le gouvernement congolais, a permis de réaliser des activités visant au renforcement des capacités des ressources humaines au sein du Système Statistique National, d'améliorer la production et la diffusion des données statistiques de qualité et de moderniser l'environnement de travail grâce à la construction d'un complexe immobilier hébergeant l'Institut National de la Statistique (INS) et le Centre d'Application de la Statistique et la Planification (CASP).

Selon Johan Mistiaen, directeur sectoriel de l'unité Pauvreté et Equité, Afrique de l'Ouest et Centrale " Ces ressources supplémentaires aideront à combler le déficit de financement et permettront d'organiser un recensement de la population pour collecter des données critiques et nécessaires. "

Le dénombrement de la population fournira également une base pour le calcul d'une large gamme d'indicateurs démographiques et sociaux utiles au suivi et à l'évaluation du Plan National de Développement (PND) 2022-2026. Une cartographie de la pauvreté étant un instrument essentiel de ciblage des politiques de réduction de la pauvreté et des inégalités, ce financement additionnel permettra à la République du Congo d'évaluer son niveau de pauvreté et de connaitre le nombre, le profil et la localisation des pauvres à travers le pays.