Sénégal: 13éme journée de Ligue 1 pro de football : Gfc veut boucler la boucle, ses poursuivants en embuscade

Le programme concocté pour la 13ème et dernière journée de la phase aller fait saliver les observateurs avertis du championnat professionnel de Ligue 1. Des quatre équipes en haut du classement, seule Guédiawaye Fc aura à recevoir sur ses terres dimanche alors que Génération Foot, As Pikine, Jaraaf et Casa Sports évolueront loin de leurs bases.

Plus qu'une journée à tenir pour Guédiawaye Fc qui espère décrocher le titre honorifique de champion de la phase aller, dimanche, à domicile. Mais, pour y arriver, les Crabes devront se sortir d'un duel particulièrement relevé contre le Casa Sports (5ème, 20pts). Le promu n'a pas d'autre choix que de s'imposer et infliger, du coup, à son adversaire son premier revers de la saison. Ils en ont les moyens eux qui restent sur une série de 6 matches sans défaite (4 victoires, 2 nuls). Mais, attention tout de même à la réaction des Ziguinchorois car, même s'ils restent sur 5 nuls d'affilée, ces derniers restent redoutables lorsqu'ils sortent loin de leurs bases. La veille, As Pikine (2ème, 20pts) ira défier le champion en titre, Teungueth Fc (7ème, 15pts) chez lui. Pikine peut ravir la 1ère place à Guédiawaye à condition qu'elle s'impose et que son rival et voisin n'en fasse pas autant. Avec 5 buts inscrits lors de ses 2 derniers matches, les Banlieusards ont conforté leur statut de meilleure attaque (15 buts) là où son adversaire peine encore ces dernières semaines (3 nuls, 3 défaites). Mais gare à la suffisance ; car Teungueth sera chez lui au même titre que Mbour Petite Côte (10ème, 12pts) qui offre l'hospitalité à Génération Foot (3ème, 20pts). Les Pélicans n'abordent pas ce match avec la même sérénité que leur adversaire, eux qui avaient courbé l'échine 2-0 contre Jaraaf la semaine précédente et qui veulent s'éloigner de la zone dangereuse.

Frustré 0-0 par Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot ne voudra pas voir ses concurrents prendre le large. Jaraaf de Dakar (4ème, 20pts) fait partie de ce lot. Le club de la Médina ira à Thiès, lundi, pour en découdre avec le Cneps Excellence (13ème, 11pts), avec l'ambition de repartir avec les trois points. Invaincu depuis le 22 décembre (3 victoires, 4 nuls) et meilleure défense à égalité avec le leader (5 buts encaissés), le Jaraaf part avec les faveurs des pronostics face à un adversaire qui reste sur 7 matches sans victoires (3 nuls, 4 défaites) et est incapable de marquer le moindre but depuis 5 rencontres.

Battue pour la première fois à domicile cette saison, la Linguère (8ème, 15pts) tentera de se relancer sur le terrain de Dakar Sacré-Cœur (9ème, 13pts) alors que l'Us Gorée (6ème, 16pts) accueille Diambars (11ème, 12pts).

Programme de la 13ème et dernière journée phase aller :

Samedi 12 mars 2022 :

Stade Fodé Wade : 16h30 : Mbour Petite Côte-Génération Foot

Stade Ngalandou Diouf : 16h30 : Teungueth Fc-As Pikine

Stade Alassane Djigo : 16h30 : Dakar Sacré-Cœur-Linguère

Dimanche 13 mars 2022 :

Stade municipal de Mbao : 16h30 : Us Gorée-Diambars

Stade Alboury Ndiaye : 16h30 : Ndiambour-As Douanes

Stade Amadou Barry : 16h30 : Guédiawaye Fc-Casa Sports

Lundi 14 mars 2022 :

Stade Maniang Soumaré : 16h30 : Cneps Excellence-Jaraaf