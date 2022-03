Burkina Faso: Une Lettre pour Laye - Avant Bassolma, il y eut Zoumana Traoré

Cher Wambi,

Comme tu le sais déjà, dès son investiture à la magistrature suprême de notre pays le 2 mars 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a instruit l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) de "procéder dans les meilleurs délais, en relation avec l'Ordre national des experts-comptables et la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique".

Ce premier acte posé par Damiba en tant que chef de l'Etat montre, si besoin était, que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite fait partie de ses priorités en matière de refondation de la gouvernance au Burkina Faso.

Le mandat du contrôleur général d'Etat, Luc Marius Ibriga, étant arrivé à échéance après qu'il a passé sept ans à la tête de l'ASCE-LC, c'est son successeur qui va exécuter cet ordre présidentiel.

Celui qui reprend le flambeau de la lutte contre la mauvaise gouvernance dans l'administration publique est Philippe Néri Kouthon Nion. Cet inspecteur du Trésor a été retenu au terme d'un processus de recrutement par appel à candidatures. C'est lui qui va donc mener l'opération mains propres lancée par le président de la Transition. Mais avant d'aller au charbon, le nouveau contrôleur général d'Etat a prêté serment devant le Conseil constitutionnel hier matin au cours d'une audience solennelle et, dans la foulée, s'est rendu à l'ASCE-LC pour la cérémonie de son installation avec la passation de service entre lui et son prédécesseur Ibriga.

Ainsi, cher cousin, depuis hier, Philippe Néri Kouthon Nion a les pleins pouvoirs pour accomplir sa mission et superviser le déploiement et le travail des contrôleurs dans les structures de l'administration publique dans le cadre de l'opération mains propres. A l'évidence, quand on sait le labeur qui l'attend, on peut affirmer, et c'est un truisme, que M. Nion ne chômera pas.

Cher Wambi, depuis l'indisponibilité pour cause de maladie puis de décès de Kassoum Kambou, ci-devant président du Conseil constitutionnel, c'est Bouraima Cissé, le doyen d'âge du collège qui assure l'intérim de la présidence du Conseil comme le veut la loi. C'est ainsi qu'il a présidé l'audience solennelle de prestation de serment du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le 16 février 2022. C'est encore lui qui a recueilli hier le serment du nouveau contrôleur général d'Etat, Philippe Néri Kouthon Nion. Et la maison sera ainsi conduite par Bouraima Cissé jusqu'à la désignation du nouveau président du Conseil constitutionnel.

Sur cette future désignation, j'ai entendu tout et son contraire. Alors pour en avoir le cœur net, je me suis référé à la loi fondamentale de notre pays. En compulsant la Constitution, j'ai vu que c'est son article 153 qui gère la question. Alors pour ne pas trahir quoi que ce soit, je préfère te le reproduire in extenso :

" Le Conseil constitutionnel comprend, outre son Président :

- trois magistrats de grade exceptionnel nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la Justice ;

- trois personnalités nommées par le Président du Faso dont au moins un juriste ;

- trois personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale dont au moins un juriste.

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président du Faso.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de 9 ans.

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi sauf pour le président du Conseil constitutionnel.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi ".

Donc au regard de cette disposition pertinente, ce n'est pas par élection mais bien par le pouvoir discrétionnaire du Président du Faso qu'est nommé le président du Conseil constitutionnel. C'est dire que celui que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba va prochainement désigner pour intégrer le collège des Sages, sera automatiquement le président du Conseil pour les 9 années à venir. On est impatient de savoir qui sera l'heureux élu de Damiba.

Cher Wambi, il y a véritablement urgence que le chef de l'Etat procède à la nomination du président du Conseil constitutionnel pour que l'institution soit en formation complète et régulière pour mener ses activités. Comme je le dis, il y a urgence, eu égard à la patate chaude que Me Aliou Diakité vient de refiler aux Sages. Tu le sais déjà, cet avocat qui défend l'accusé Jean Pierre Palm dans le procès sur l'affaire Thomas Sankara a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête en inconstitutionnalité concernant l'article 313 du Code pénal. Cet article traite en effet de la brûlante question de l'attentat et de la complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat. Pour l'avocat, si les Sages ont recueilli le serment du lieutenant-colonel Damiba comme chef de l'Etat, c'est que le coup d'Etat n'est plus une infraction dans notre pays puisque la Charte de la Transition ne condamne pas les putschs.

Du coup, comme le veut la loi, la chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou a été bien obligée de suspendre son audience le temps que le Conseil constitutionnel vide sa saisine sur cette question d'inconstitutionnalité.

Contrairement à ce que certains pensent, il n'y aura pas une audience au cours de laquelle différentes parties vont venir plaider, défendre leur cause, la procédure étant écrite. Ce qui se fait habituellement, c'est que la requête sera confiée à un membre du conseil qui va instruire le dossier. Et dans ce cadre, il lui est loisible de requérir les lumières de toute personne-ressource qui peut l'aider dans cette opération de discernement. C'est après tout cela que le conseiller va dresser un rapport qu'il présentera au collège des Sages pour la prise de la décision finale.

En principe, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour vider sa saisine et ses décisions, je te le rappelle, sont inattaquables.

Cher cousin, je vois le dilemme dans lequel se retrouve le juge constitutionnel. Mais je ne vois pas comment une telle procédure lancée par Me Diakité peut prospérer, eu égard aux conséquences d'une telle décision sur les plans juridique, politique et social. Une décision favorable au conseil de Jean Pierre Palm équivaudrait à la dépénalisation des putschs, donc à l'arrêt de toutes les procédures du même ordre ainsi qu'à l'élargissement de tous ceux qui sont en prison pour ce fait.

Alors, cher cousin, je ne serai pas étonné que le Conseil constitutionnel déclare la requête recevable dans la forme mais mal fondée dans le fond afin de pouvoir la rejeter et se sortir du pétrin.

Et la grande chance, si on peut le dire ainsi, du Conseil constitutionnel, c'est que ses décisions ne sont pas susceptibles de recours. Une fois qu'il a tranché, tout le monde doit serrer les fesses et passer à autre chose.

Cher Wambi, un ressortissant de Namsiguia dans le Bam à qui je demandais les nouvelles de ses proches au village après la pluie d'obus qui s'est abattue sur le patelin cette semaine m'a répondu avec une voix où se mêlaient lassitude, fatalité et incompréhension : " On ne sait vraiment plus ce qu'on va dire. On passe le temps à crier au secours mais c'est comme si on criait dans le désert. On ne peut désormais s'en remettre qu'à la Providence ". Comme lui, nombreux sont en effet les Burkinabè qui, de l'est à l'ouest et du nord au sud, ne savent plus à quel saint se vouer tant les attaques terroristes sont toujours aussi récurrentes que sous l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Il est vrai, cher cousin, qu'il est encore trop tôt pour juger le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a pris le pouvoir il y a à peine 45 jours mais lui-même sait qu'il n'aura pas d'état de grâce en matière de lutte contre l'insécurité puisque c'est la raison d'être de son arrivée au pouvoir. Il faut des résultats, et fissa !

En attendant, les prétendus djihadistes s'en donnent à cœur joie et quand ils ne tuent pas de pauvres innocents et contraignent les survivants à se déplacer de force dans leur propre pays, ils détruisent les infrastructures socio-économiques, tant et si bien que les populations ont le sentiment d'être livrées à elles-mêmes. Comme ce serait le cas ces derniers jours des habitants de Djibo. J'ai même ouï dire que la ville était tombée. Pourtant si l'on croit ce qu'affirment des sources sécuritaires, des actions sont en train d'être menées dans la zone depuis un certain temps. Une escorte logistique aurait ainsi été effectuée la semaine passée au profit des populations et une cinquantaine de terroristes auraient été neutralisés même si l'armée semble avoir changé sa façon de procéder en ne communiquant plus systématiquement sur ses opérations. " Parler peu et agir beaucoup ", telle semble être la nouvelle doctrine communicationnelle de la Grande Muette. Le hic est qu'en se taisant, pour ne rendre publiques que les sorties du président, du ministre de la Défense ou du CEMGA, on peut facilement donner l'impression que rien ne se passe sur le théâtre des opérations. Et pour le moral des Burkinabè, ça peut être catastrophique, cela d'autant plus que pendant ce temps, les méfaits de la vermine, eux, font le tour du monde en un clic.

Cher Wambi, à présent je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- Après plus d'un mois d'attente, les Burkinabè connaissent enfin la configuration du gouvernement Damiba.

Composée de vingt-cinq membres, sans compter le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, la nouvelle équipe est dirigée par le Dr Albert Ouédraogo, pas très connu du grand public. Les promotionnaires des années 90 de l'université de Ouagadougou de cet ancien enfant de troupe retiennent surtout de lui son engagement syndical au sein de l'Association nationale des étudiants burkinabè (ANEB). Camarade de lutte de Dabo Boukary, il a connu la clandestinité et a été un moment exclu du campus. A la tête du cabinet IPSO Conseils avant sa nomination à la primature, le Dr Albert Ouédraogo est réputé pour sa grande expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement et des entreprises privées.

L'autre ancien " ANEBiste " dont l'arrivée au gouvernement a surpris plus d'un est sans conteste Bassolma Bazié.

La nomination au poste de ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale de ce secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) de 2014 à 2021 encore appelé le " général " rappelle celle d'un autre syndicaliste bien connu dans les années 70. Il s'agit de Zoumana Traoré, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques (USTV), affiliée à l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire (UGETAN).

Grand tribun, connu pour son franc-parler, il a hérité du portefeuille de la Fonction publique et du Travail de février 76 à janvier 77. Ce fut sous le gouvernement de Lamizana qui devait lui aussi travailler au retour à une vie constitutionnelle normale.

Dans le gouvernement Damiba, il y a aussi ceux dont on peut dire qu'ils marchent sur les traces du père ou de la mère.

De ce que nous savons, il y a le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

En effet, il est le fils de Moussa Kargougou, homme politique né en 1926 à Kaya. Enseignant de formation, il est élu conseiller territorial en 1957 avant de siéger pendant longtemps à l'Assemblée nationale.

Plusieurs fois appelé au gouvernement voltaïque, celui qu'on a surnommé " le petit boucher de Kaya " a connu une brillante carrière politique au cours de laquelle il a été, tour à tour, ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique, de l'Urbanisme et des Transports, ministre des Enseignements primaire et secondaire, ministre de l'Agriculture et de la Coopération, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement d'Union nationale (13 janvier 1977), ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement de la IIIe République, ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Celui aussi que l'on pourrait appeler " fils de " est le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Séglaro Abel Somé dont la mère, Jeanne Somé, fut secrétaire d'Etat à l'Alphabétisation et à l'Education non formelle.

Enfin, nous ne manquerons pas de signaler la présence d'un de nos confrères dans le nouveau gouvernement. Il s'agit du ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwèma. Chef du village de Dawélgué (Saponé), avec pour nom de règne Naaba Boalga, il a été directeur général des " Editions Sidwaya " avant d'être collaborateur de " L'Observateur Paalga " à travers l'animation de la rubrique "Zoodnoma Kafando " qui paraissait tous les mercredis.

- Les fidèles musulmans attendent ce qu'on peut appeler dans leur jargon un étranger de taille. Et celui qu'ils attendent s'appelle le mois béni de Ramadan, dont l'arrivée aura lieu dans 3 semaines environ. C'est ce mois dit de pénitence qui est consacré au carême musulman. L'accueil d'un tel étranger requiert une préparation. C'est ainsi que le cheik Ismaël Derra a choisi le thème "Comment s'apprêter pour accueillir le Ramadan ? " pour la tenue de la 26e édition de son prêche au profit des musulmanes. La date retenue, c'est le dimanche 13 mars au lieu habituel, c'est-à-dire à la mosquée de vendredi de Mozingtenga dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Mais en tant qu'homme, tu peux y aller pour écouter les conseils du cheik Ismaël Derra afin d'être prêt à entamer le jeûne musulman de 29 ou 30 jours.

- Des retrouvailles, de l'effervescence samedi 12 mars au quartier Zongo, où aura lieu le na-basga du Naaba Tanga.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin