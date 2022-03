Madagascar: Filière textile - L'OIT prête à valoriser la main d'œuvre malgache

Le ministre Edgard Razafindravahy a reçu une audience une délégation de l'organisation internationale du travail. Le soutien à la main d'œuvre malgache était au centre de l'entretien.

Une rencontre enrichissante. L'entretien entre le ministre de l'Industrialisation,du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy et une délégation de l'Organisation internationale du travail composée du Directeur du Bureau de pays de l'OIT Coffi Dominique Agosso et de la Conseillère technique spéciale AnneLaure Henry-Gréard a été fructueux en tous points.

L'OIT intervient dans plusieurs domaines dont le textile et l'habillement. L'OIT est présent à travers quatre projets à Madagascar dont le textile et l'habillement et l'amélioration de la productivité des entreprises.

C'est ce sujet qui a été surtout abordé durant l'entretien. Coffi Dominique Agosso a souligné que la " main d'œuvre malgache est de qualité supérieure à celle du Bangladesh ". Anne-Laure Henry Gréard a ajouté que l'OIT participe au programme Better Work Madagascar. Le programme vise à la création d'emplois décents et de croissance inclusive dans douze pays dont Madagascar est le dernier né. L'objectif du programme consiste à améliorer les conditions de travail afin d'accroître la compétitivité des entreprises.

Main d'œuvre émergente

Le programme Better Work Madagascar pourra impulser l'image de Made in Madagascar en termes de qualité mais aussi pour l'exemplarité de la gouvernance sociale de Madagascar. Mais il faut que l'État fasse une demande officielle pour intégrer le programme Better Work.

Une opportunité tout de suite saisie par le ministre Edgard Razafin-dra-vahy qui a promis que la requête sera signée dès qu'elle sera prête. " Une telle qualité mérite d'être rémunérée à sa juste valeur, au lieu d'être qualifié de main d'œuvre abondante et bon marché. Il faut former les Malgaches pour être une main d'œuvre émergente. Les travailleurs doivent comprendre que plus ils vont vite, plus ils gagnent, plus ils seront compétitifs. Il est temps de rentrer dans l'ère de la compétitivité et de pointe en investissant sur le capital humain " a recommandé le ministre Razafin-dravahy.

D'ailleurs il y a une opportunité à saisir actuellement avec l'exclusion de l'Ethiopie de l'Agoa. Mais pour cela il faut justement qu'on soit à la hauteur de la qualité requise. Avec le Programme Better Work, tout est possible.