Sénégal: " Je sais que je ne serai jamais emprisonné à cause de ce dossier ", Ousmane Sonko sur l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr

Ousmane Sonko est formel sur le dossier de supposé viol qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. Lors d'un grand entretien qu'il a accordé à certains médias, vendredi 11 mars, il a défié la justice sénégalaise, ou du moins, le chef de l'État qui serait derrière cette affaire qui a défrayé la chronique en 2021.

"Je ne vois pas un juge qui peut m'emprisonner. Et je sais que je ne serai jamais emprisonné à cause de ce dossier. C'est un complot qui était censé aboutir en février 2021, mais ils ont échoué. Devant le défunt juge Samba Sall, je lui ai dit ce complot est orchestré par Macky Sall en premier, le ministre de l'Intérieur et sa femme, Mamour Diallo et le procureur d'alors Serigne Bassirou Gueye", dira sans fioritures le leader de Pastef Les patriotes qui ne voit que deux possibilités par rapport à l'issu dudit dossier.

L'actuel maire de Ziguinchor ne voit qu'"un non-lieu et une classification sans suite". "Ce sont les deux possibilités que je vois dès lors que leur complot a échoué. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et partir de ce moment, je vais aussi poursuivre toutes les personnes impliquées dans ce complot. Et ils vont pourrir en prison ne serait-ce qu'à la mémoire des 14 personnes tuées lors des manifestations", insiste-t-il