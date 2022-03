Madagascar: Henintsoa Ranaivojaona - " Les jeunes filles encouragées à découvrir le domaine de la technologie "

interview

A 21 ans, elle fait déjà partie des figures de la technologie et de la robotique malgache. Ambitieuse, elle veut changer les mentalités sur l'image de la femme et la technologique. Elle nous parle de son parcours et de ses ambitions. Interview

MIDI Madagasikara (MIDI) : Pouvez-vous vous présenter ?

Henintsoa Ranaivojaona (H.R) : " Je m'appelle Henintsoa Ranaivojaona. J'ai 21 ans. Je suis étudiante en Master 2 en électronique à l'ESPA Vontovorona et j'ai créé le club EIL: " Electronics Is Life ". C'est un club que j'ai créé avec des amis passionnés pour faire découvrir le monde de la technologie aux jeunes malagasy (collégiens, lycéens et universitaires). On leur apprend les bases de l'électronique, de la programmation ainsi que de la modélisation 3D, une des technologies les plus utilisées en ingénierie et dans le domaine industriel. Il est important d'initier les jeunes à ces sujets, qui devraient être intégrés dans le programme scolaire, tel le cas des pays avancés. Il faut nous investir en temps et argent pour exploiter tous les potentiels de la technologie, tels que l'accès à l'information, la création industrielle et le développement de solutions numériques. Un réel frein au développement du pays est que nous nous suffisons toujours aux méthodes et aux outils archaïques ".

MIDI : A votre âge, vous faites déjà partie des jeunes filles modèles dans le monde de la robotique et technologie malgache. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à vous battre pour la cause féminine dans ce domaine ?

H.R :" Comme la représentation de la société en matière de science et technologie est souvent masculine, c'est difficile pour une fille de s'y projeter. A cause des biais inconscients, une fille ne s'imagine pas faire carrière ou faire des études en informatique ou en mécanique par exemple, car on juge qu'elle n'est pas " prédisposée " ou n'a pas la " compréhension et la capacité scientifique " pour ça. C'est cette image que l'on doit briser, car une fille est toute aussi capable de maîtriser ces sujets et réussir aussi bien que les hommes. Le mariage précoce est aussi une réalité dans notre société car on néglige et ne soutient pas assez l'éducation des jeunes filles. Il faut qu'elle puisse élargir ses opportunités et ses choix de carrière, et s'épanouir sans se limiter aux préjugés. C'est pour cette égalité du genre que l'on doit se battre ".

MIDI : Quelles sont vos réalisations ?

H.R :" Le club EIL est l'un des organisateurs du Salon de la robotique et des technologies qui s'est déroulé le 23-24 Octobre 2021 au Pavé Antaninarenina, une occasion de montrer le potentiel des jeunes malagasy, et pour les professionnels, surtout les femmes de partager sur les divers métiers technologiques et numériques. - Le dessin animé " Bao et la robotique ", lauréat du concours STEM 2020 organisé par Ikala STEM et l'UNESCO, et en hommage à la 1ère femme ingénieur Bao Andriamanjato. - Ambassadrice à l'UNICEF et participation au programme Let Us Learn, visant à réintégrer dans le milieu scolaire les jeunes, surtout les filles défavorisées "

MIDI : Quelles sont vos ambitions et vos projets pour le futur et pour une meilleure considération des ingénieurs féminins ?

H.R :" La technologie est un monde très vaste et on a le devoir d'explorer et d'exploiter ses moindres facettes. Je suis particulièrement amatrice de technologies 3D et je souhaite poursuivre mes études à l'étranger pour approfondir mes connaissances. Mon rêve est de travailler sur des projets agricoles et médicaux qui emploient ces technologies, et pouvoir apporter des réelles solutions à nos problèmes quotidiens. Je souhaite également créer un grand incubateur, le meilleur des environnements pour que les jeunes passionnés, privilégiant aussi les jeunes filles puissent bénéficier de machines, d'outils et d'appuis pédagogiques pour booster leur créativité et soutenir leurs projets scientifiques ".