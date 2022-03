Afrique du Nord: La 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, une forte impulsion aux relations bilatérales

Rabat — La 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, qui a été coprésidée vendredi par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Messoud, a donné une forte impulsion au renforcement des relations liant Rabat et Nouakchott dans les différents domaines.

Concrètement, 13 conventions et mémorandums d'entente ont été signés au terme de cette session, donnant tout son sens à la détermination des deux pays de hisser leurs relations aux plus hauts niveaux, de sorte à réaliser les ambitions et les aspirations des deux peuples frères à davantage de prospérité et de croissance globale.

En plus clair, les accords signés ont trait au domaine agricole, la production et la santé animales, la pêche maritime et l'aquaculture, la protection de l'environnement et le développement durable, le tourisme, la standardisation et l'amélioration de la qualité dans le domaine industriel, le programme exécutif dans le domaine industriel, la prise en charge médicale des patients mauritaniens dans les hôpitaux publics marocains, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat et la politique de la ville, la coopération sécuritaire, la transition énergétique et écologique, outre le renforcement des opportunités d'investissement et d'affaires.

Lors d'un point de presse conjoint avec le premier ministre mauritanien, M. Akhannouch a souligné que cette session a été une "réussite à tous égards en ce sens qu'elle a constitué une rencontre pratique marquée par la signature de plusieurs conventions importantes dans les divers domaines".

Abondant dans le même sens, M. Ould Bilal Messoud a relevé que la session "a été indubitablement un succès au vu des conventions signées dans tous domaines, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales et au renforcement de la concertation pour les intérêts communs des deux pays".

Sur un autre registre, la Mauritanie a salué les efforts continus déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, pour la défense de la Ville sainte et les projets à caractère humanitaire et social réalisés, sous la Haute conduite du Souverain, par l'agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité.

La partie mauritanienne a également mis en avant le rôle pionnier de SM le Roi dans la consolidation des bases du développement durable en Afrique, de la paix, la sécurité et de la stabilité dans ce continent.

Par ailleurs, le Maroc et la Mauritanie ont fait part de leur consensus en termes de concertation politique sur un ensemble de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le consensus des deux parties concerne principalement l'espace maghrébin, l'action arabe commune, la cause palestinienne, les conflits en Libye, au Yémen et en Syrie, la région du Sahel et du Sahara, et le développement dans le continent africain.

M. Akhannouch s'était entretenu avec le premier ministre mauritanien, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance du raffermissement des relations bilatérales, devenu une nécessité au vu des défis auxquels est confrontée la région du Maghreb et du rôle majeur que jouent les deux pays dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité régionales.

Elles ont aussi insisté sur l'importance de la tenue de la 8ème session, huit années après celle réunie à Nouakchott les 23 et 24 avril 2013, en tant que mécanisme de consécration d'une coopération stratégique globale, en exécution des Instructions des deux Chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette session reflète les acquis en commun que partagent le Maroc et la Mauritanie, les deux pays étant liés par des relations distinguées et fraternelles au plus haut niveau, sous la conduite des deux Chefs d'Etat, ont affirmé les deux parties.

SM le Roi Mohammed VI a offert, vendredi à Rabat, un déjeuner en l'honneur du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie et de la délégation l'accompagnant, présidé par M. Akhannouch.