Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Remise officielle des infrastructures communautaires par des agences Onusiennes à Ruzizi

Le PAM, la FAO et l'UNICEF ont procédé vendredi 11 mars à la remise officielle des infrastructures à l'usage des communautés locales de la Ruzizi (Sud-Kivu).

Il s'agit d'un grand complexe d'entrepôt à Sange et de quatre bâtiments devant servir de centre d'alphabétisation à Lubarika, Nyakabere, Kabunambo, et Rusabagi. Toutes ces infrastructures ont été remises aux autorités provinciales et territoriales pour le compte des coopératives des communautés locales.

Les cérémonies de remise officielle se sont déroulées à Sange et Nyakabere, dans la plaine de la Ruzizi.

Pour l'une de bénéficiaires de ce projet d'infrastructures et présidente d'une coopérative locale de Sange, Beatrice Silimu Aminata, l'entrepôt servira à garder les récoltes des champs :

" Cet entrepôt va nous servir à y déposer les fruits que nous aurons récoltés sur nos champs. En attendant la vente ou le marché, c'est ici où nos récoltes seront déposées. D'habitude ici à Sange, on récolte le maïs et les arachides. Tout ce que nous aurons à récolter, nous aurons à les déposer dans cet entrepôt. Avant que nous ayons ce projet, chacun avait sa façon de gérer ou de conserver sa récolte. Avec l'initiative de PAM et FAO, on nous a mis ensemble. Nous avons constitué des organisations paysannes. Les récoltes que nous aurons, nous allons les déposer dans cette maison ".

Ce projet a été financé par la coopération allemande, KFW/BMZ.