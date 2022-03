Madagascar: Lutte contre les violence basées sur le genre - Renforcement des capacités d'intervention de la Brigade féminine de proximité

Les deux véhicules remis à la Brigade féminine de proximité permettront aux éléments de la Police nationale qui la composent de mener à bien leurs interventions et leurs activités de sensibilisation.

Action entrant dans le cadre des efforts déployés en matière d'autonomisation de la femme et de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), le renforcement des capacités de la Brigade féminine de proximité permettra d'accompagner au mieux les victimes de VBG.

Afin de renforcer les capacités de la Brigade féminine de proximité à mener les interventions sur le terrain et les activités de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, deux minibus ont été remis aux Brigades féminines de proximité de Toamasina et de Mahajanga.

La remise de ces minibus, dons du Japon à travers l'UNFPA Madagascar, entre dans le cadre du projet " Offre de services intégrés de santé sexuelle et reproductive d'urgence et de prévention et d'intervention contre la violence sexiste pour les femmes et les filles les plus vulnérables de Madagascar ". Ce projet vise notamment l'amélioration de la prévention et les réponses en matière de VBG et l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive à Madagascar, en particulier, dans les régions où l'ampleur des VBG a été exacerbée par l'épidémie de Covid-19. Ce soutien à la Brigade féminine de proximité permettra d'avancer davantage dans la démarche d'autonomisation et d'accès des femmes à leurs droits fondamentaux. Rappelons que la Brigade féminine de proximité a été mise en place en 2017, et a pour mission la prise en charge et l'orientation des victimes de VBG.

Cette dotation à la Brigade féminine de proximité constitue la troisième dotation de véhicules effectuée par le Japon à travers l'UNFPA, dans le but de permettre aux services répondant aux besoins de base de la population d'arriver jusqu'aux communautés. Trois cliniques mobiles servent actuellement le Grand Sud de Madagascar en matière de santé sexuelle et reproductive de proximité.

La remise de ces matériels roulants a été effectuée lors de la cérémonie de célébration nationale de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2022 à Antsirabe, en présence du couple présidentiel, de l'ambassadeur du Japon, du ministre de la Sécurité publique et du représentant de l'UNFPA à Madagascar.