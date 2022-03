Madagascar: Justice - Mbola Rajaonah sera jugé à la prochaine session

Cela fait trois ans que le prévenu Mbola Rajaonah croupit en prison, à Tsiafahy. Il sera jugé à la prochaine session de la Cour criminelle.

L'affaire Mbola Rajaonah revient sous le feu des projecteurs. Cela fait exactement trois ans qu'il est détenu dans la maison de force de Tsiafahy, destinée aux condamnés et criminels dangereux. Il est, jusqu'ici, prévenu. " Je fais appel au président de la République et à sa femme. Je ne suis pas une politicienne et je ne connais pas la politique. Je parle en tant que femme, en tant que mère. C'est très douloureux de vivre l'absence de son mari, de voir ses enfants sans leur papa pendant trois années. La situation est insupportable. Nous nous inquiétons pour la vie de Mbola. Il est malade. Il faut accélérer son procès. Donnez-lui ses droits d'être humain ", supplie Sitraka Rajaonah.

" L'audience de Mbola Rajaonah en décembre 2021 avait été ajournée. Il sera donc jugé à la prochaine session, en avril ou début mai ", confie une source judiciaire auprès du Pôle anti-corruption. Maître Eric Rafidison s'indigne de certaines irrégularités dans la tourmente judiciaire infligée à son client. " Nous nous taisions depuis tout ce temps pour le respect des procédures, mais c'en est trop. On va manifester ", exprime-t-il.

Dix milliards

L'opérateur économique avait été arrêté le 13 février 2019, à sa sortie de son lieu de travail. On lui impute l'émission de chèque sans provisions dont il n'est pas le signataire. Son avocat avait été empêché de le rencontrer. " D'après la loi, l'avocat peut toujours voir son client, sauf et seulement en matière d'atteinte à la sûreté de l'État. La nuit suivant l'arrestation, on m'avait convoqué. On m'avait dit que le ministre de la Justice me cherchait. Je m'y suis alors rendu et ai réalisé que c'était une autre personne qui était là. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne importante ", raconte Maître Eric Rafidison.

" Dis à Mbola Rajaonah de nous verser dix milliards, m'a-t-il annoncé. J'ai pourtant refusé et enregistré nos conversations que j'ai remises au ministre de la Justice et aux Nations unies ", révèle-t-il. À en croire l'avocat, son client est victime d'acharnement. Un(e) magistrat(e) continuerait d'intervenir pour empêcher les soins dont il devait bénéficier. Celui-ci souffre d'angine de poitrine chronique depuis son enfance, a-t-on asséné. Il vit actuellement avec une bouteille d'oxygène, du sérum et un fauteuil roulant. Malgré son état de santé qui ne cesse de se dégrader, il a souvent été jeté au cachot.