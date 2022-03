Ile Maurice: Le BJP imbattable - Good news pour le MSM ?

Le Bharatiya Janata Party (BJP), qui remporta coup sur coup les élections générales de 2014 puis de 2019 en Inde, se positionne solidement maintenant pour rester au pouvoir après la prochaine grande consultation électorale de 2024. S'agirait-il de good news pour le MSM à Maurice ?

En conservant de manière remarquable le contrôle de l'Etat d'Uttar Pradesh, lors des récentes élections régionales et dont les résultats ont été proclamés le jeudi 10 mars, le BJP de Narendra Modi vient de prouver qu'il reste imbattable face aux forces dispersées de l'opposition. Etant l'Etat le plus peuplé de l'Inde et qui contrôle un grand nombre de sièges au Lok Sabha, le Parlement indien, l'Uttar Pradesh a retenu l'attention des Indiens car son chef-ministre BJP, le yogi Adityanath, y faisait face à une opposition des jeunes Gandhi du Parti du Congrès et d'Akhilesh Yadav du clan familial qui domina jadis cet Etat. Ils ne purent stopper le rouleaucompresseur d'Adityanath. Le BJP a renversé les cloisonnements castéistes traditionnels de cet Etat, ce qui constituait le fonds de commerce des partis traditionnels.

En gardant la mainmise sur Goa, le BJP prouve qu'il se positionne comme une force incontournable en dehors du Hindi-belt de l'Inde. Goa reste un Etat fortement influencé par son héritage portugais et catholique.

La coïncidence veut que l'Inde et Maurice ont tous deux voté en 2014 et 2019. En Inde, c'est l'hyperpuissante commission électorale qui décide de la date de la tenue des élections avec mandat de cinq ans alors qu'à Maurice, le Premier ministre peut dissoudre le Parlement à n'importe quel moment et inviter la population aux urnes. Il reste très probable qu'au moment où des élections seront tenues à Maurice en 2024, le BJP sera toujours au pouvoir en Inde. Et cela aurait un impact direct sur la capacité du MSM à gérer sa campagne électorale, surtout sur sa plateforme numérique, et la mobilisation de ses effectifs le jour du vote et le lendemain lors du counting.

Il serait fallacieux d'avancer que le MSM et le BJP sont des alliés mais il est plus qu'évident que le gouvernement indien se sent très confortable avec le régime en place à Port-Louis. Il serait aussi important de souligner que le Premier ministre Modi et le BJP n'ont montré aucun signe d'hostilité envers Navin Ramgoolam. D'ailleurs, Narendra Modi, faisant exception à la convention que l'Inde inviterait seulement les chefs des pays voisins dont le Pakistan, à la prestation de serment du nouveau Premier ministre, avait sollicité la présence de Navin Ramgoolam à la cérémonie à New Delhi. Récemment encore, les autorités indiennes, agissant évidemment sous les directives de Modi, ont déployé de grands moyens pour assurer le déplacement vers New Delhi et le traitement médical de l'ancien Premier ministre mauricien dispensé dans la meilleure institution du pays.

Quelques aspects des relations entre Maurice et l'Inde restent néanmoins problématiques. Par exemple, c'est le gouvernement Modi qui a démantelé le mécanisme financier et légal qui faisait de Maurice le premier investisseur des fonds étrangers avec tous les abus que cela comportait dont le roundtripping par des Indiens eux-mêmes qui investissaient dans leur propre pays comme des entités mauriciennes à partir de notre système offshore et cela dans le but d'éviter à payer des taxes. Les Travaillistes avaient fermement rejeté toutes les demandes faites par l'Inde pour modifier le système. Modi profita de la naïveté du gouvernement post-2014 pour enfin mettre un terme aux privilèges spéciaux de Maurice.

L'autre fait à retenir : c'est sous le gouvernement Jugnauth, père et fils, que l'Inde bénéficie depuis 2014 d'un accès privilégié à Agaléga pour y mettre en place des infrastructures pouvant accueillir des avions nécessitant une longue piste.

D'autre part, bien que le projet tramway initié par Navin Ramgoolam n'ait commencé à être réalisé que depuis 2014, ce n'est pas l'Inde mais plutôt la Chine qui a bénéficié le plus des ressources de Maurice. Le projet Safe City confié à la firme chinoise Huawei dépasse le montant des 'transactions' générées par le Metro Express. De plus, les Chinois ont obtenu une grande superficie de terrains dans la région du port dans le cadre du projet Tianli, ce qui les place dans une position dominante future dans cette région de Maurice.

Les Chinois ont leur propre style d'opérer et ils seraient toujours dans une situation confortable quel que soit le gouvernement à Maurice. Par contre, les Indiens seraient contents de voir le MSM aux affaires au gouvernement. Ils restent très méfiants envers le MMM en raison de certaines prises de position de Maurice jugées hostiles à l'Inde exprimées aux Nations unies quand les Mauves étaient au pouvoir. Si on connaît l'état des relations des Indiens avec Navin Ramgoolam, reste à savoir quel type d'influence ils pourraient exercer sur lui en situation d'élections générales.