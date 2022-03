Cote d'Ivoire: Objectif du développement durable - Le rapport national volontaire 2022 en élaboration

La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, s'est engagée à réaliser les Objectifs Développement Durable (Odd) adopté par les Nations unies en septembre 2015. Lesquels objectifs devraient permettre d'éradiquer la pauvreté et assurer la prospérité de la planète d'ici 2030.

Ainsi, dans la continuité de ce processus et dans l'optique de faire un examen conjoint de l'agenda 2030, le ministère du Plan et du développement, en collaboration avec le ministère de l'environnement et du développement durable, assisté par le système des Nations unies a organisé un atelier le vendredi 11 mars 2022 à l'espace Cerrae-Uemoa à Abidjan-Plateau.

Lequel atelier vise à présenter le projet de feuille de route de l'élaboration du rapport national volontaire(Rnv) 2022 de la Côte d'Ivoire et de partager les nouvelles orientations et les modalités pratiques d'élaboration du rapport national volontaire (Rnv 2022).

Par ailleurs, il s'agit d'expliquer les attentes du Forum politique de haut niveau sur la structuration et le contenu du rapport. Et enfin, de déterminer le domaine d'application du rapport, le format de présentation du rapport et le mécanisme du choix des messages clés. Au terme de cet atelier, une feuille de route sera adoptée.

" Chaque année, il y a un ensemble de pays qui sont retenus pour faire un examen volontaire national dont les résultats seront présentés au mois de juillet 2022 à New York. Selon le canevas de préparation de ce rapport, nous devons faire un lancement de ce processus au niveau de notre pays. Ce processus doit réunir l'ensemble des parties prenantes (l'administration ivoirienne, les Nations unies, la société civile, le secteur privé les partenaires au développement). Nous avons lancé officiellement l'élaboration du rapport volontaire 2022 de la Côte d'Ivoire ", a expliqué le

Directeur général du Plan et de la lutte contre la pauvreté, Cissé Marcelin. Pour le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, le rapport national volontaire des pays inscrits mettra l'accent sur l'ensemble des Objectifs de Développement Durable ; mais avec un examen approfondi des Odd 4 (éducation de qualité), Odd 5 (égalité des sexes), Odd 14 (vie aquatique), Odd 15 (vie terrestre) et Odd 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs). Pour rappel, la Côte d'Ivoire a présenté avec succès son premier rapport national volontaire (Rnv) au Forum politique de haut niveau pour le développement durable aux Nations unies en juillet 2019. Elle a candidaté encore en vue de présenter un deuxième Vnr. Elle a été retenue au nombre des pays qui rendront compte des progrès de la mise en œuvre des Odd à travers la présentation de leur Rnv pour le Fphn de 2022.