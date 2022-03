Algérie: Oran - La 12e édition du salon international du tourisme s'ouvre dimanche

Oran — La 12e édition du salon international du tourisme et des équipements hôteliers s'ouvrira demain, dimanche, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, avec la participation de 100 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Organisé sous le slogan "relance de l'activité touristique et hôtelière au temps de la Covid", le salon aura lieu parallèlement aux préparatifs de la ville d'Oran pour accueillir la 19e édition des Jeux Méditerranéens, l'été prochain, un événement sportif et touristique, selon le communiqué de l'agence de communication "Astra".

Prendront part à cette manifestation de quatre jours, placée sous l'égide du ministère du tourisme et de l'artisanat, des opérateurs d'Algérie, de Turquie, de Tunisie, d'Espagne, d'Italie et du Bangladesh, selon la même source.

La manifestation comprend deux ailes, la première est consacrée à l'exposition du tourisme, du voyage et du transport permettant aux professionnels du secteur de se rencontrer et de s'entraider pour faire connaître et promouvoir leurs produits, après plusieurs mois de stagnation due à la crise sanitaire mondiale de la Covid-19.

La seconde aile sera consacrée à l'exposition de matériels, d'équipements et des services des hôtels et des restaurants, avec la mise en exergue des nouvelles innovations dans ces deux domaines pour répondre à la demande en hausse.

Une série de conférences sera au programme de cette manifestation, notamment sur le secteur numérique, l'innovation et la réception, en plus de nombreuses formations gratuites proposées aux opérateurs du secteur du tourisme et les voyagistes.