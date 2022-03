Ile Maurice: Indépendance - Prem Koonjoo, Suttyhudeo Tengur et Éric Triton parmi les décorés

Cette année, l'avocat américain Paul Reichler, qui était parmi le panel légal qui avait défendu la cause mauricienne devant la Cour internationale de justice, a été décerné la plus haute distinction de l'Etat. Dheerujlall Seetulsingh, ancien juge et président de la National Human Rights Commission, a aussi été octroyé le titre de Grand Commander of the Order of The Star and Key of the Indian Ocean (GCSK). Ranapartab Tacouri, banquier de carrière qui siège sur le board de la SBM, a aussi été élevé au rang de GCSK.

Prem Koonjoo, ancien ministre de la Pêche et de l'économie bleue, a été octroyé le titre de Grand Officer of the Order of The Star and Key of the Indian Ocean (GOSK). L'ancien juge Gérard Angoh, qui a présidé la cour d'investigation mise sur pied après le naufrage du Sir Gaëtan, a aussi été décoré.

Haymandoyal Dillum, le secrétaire aux Affaires étrangères, Madhubala Madhub-Dassyne, responsable du Forensic Science Laboratory, Anil Kumar Dip, le Commissaire de Police, Eric Triton, chanteur et guitariste et Suttyhudeo Tengur, responsable de l'Association pour la protection de l'environnement, font partie de ceux qui ont été élevés au rang de Commander of the the Order of The Star and Key of the Indian Ocean (CSK).

Ci dessous la liste complète des décores ce de 12 mars 2022.