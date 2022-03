Sénégal: Sadio Mané - " Je me disais que dix-sept millions de Sénégalais me regardaient "

L'international sénégalais Sadio Mané est revenu sur son tir au but réussi face à l'Egypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 disputée au Cameroun.

Dans un entretien accordé au magazine France Football, le récent champion d'Afrique est revenu sur ce moment historique. En effet, après avoir raté son premier pénalty dans le jeu, Sadio Mané n'a pas manqué l'occasion de se rattraper à la séance des tirs au but.

Selon le buteur de Liverpool, la solidarité du groupe et la détermination ont été des facteurs très importants dans la réussite de son tir.

" Qu'est-ce que ça va être long comme chemin... ! Franchement, j'avoue que j'aurais préféré ne faire que dix mètres avant de tirer. Mais, finalement, ça m'a permis de me calmer petit à petit. Ça se bousculait pourtant beaucoup dans ma tête. Je me disais que dix-sept millions de Sénégalais m'attendaient, me regardaient. Ça fait lourd sur les épaules. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je me demandais également comment j'allais tromper ce gardien (Gabal) qui avait arrêté mon penalty quelques minutes plus tôt. Il fallait que je me rattrape absolument. Mais, bizarrement, plus je me rapprochais et plus j'étais rassuré. Je me répétais aussi tout ce que venaient de me dire mes coéquipiers, juste avant que je ne parte tirer. Ils m'ont entouré en me disant : "Sadio, on va le faire. On a totale confiance en toi. On va réussir tous ensemble comme depuis le début de la compétition".

Cette force collective, c'est celle-là qui nous a permis d'aller jusqu'au bout et qui m'a évité de trembler ", a déclaré l'attaquant de 29 ans.