Afrique: Sadio Mané - " Gagner la Coupe du monde avec le Sénégal "

Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, pense déjà à son deuxième titre en sélection: la Coupe du Monde 2022.

Le Sénégal jouera l'Egypte pour le compte des barrages au Mondial 2022. Les matchs aller et retour du duel se tiendront respectivement les 25 et 29 mars. Après remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané vise encore plus haut et rêve désormais de monter sur le toit du Monde. En effet, le capitaine des Lions de la Teranga a pour objectif de remporter la Coupe du Monde.

" La Coupe du monde, c'est mon nouveau rêve. D'abord, il faudra que je me qualifie mais j'ai envie de croire à des projets un peu fous et gagner la Coupe du monde avec le Sénégal en fait partie. Si on y parvient, bien sûr, j'aborderai tous les de grands joueurs qui aspirent chaque année au Ballon d'Or ", a-t-il fait savoir dans une interview accordée à L'Equipe.

L'objectif du Sénégal, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Cela passe par l'élimination de l'Egypte en double confrontation lors des barrages.