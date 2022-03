Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme à l'AIP - Tanoh Florence demande aux femmes d'oser

La directrice du Genre et de l'Équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe), Mme Tanoh Florence était l'invitée de la première édition 2022 de la tribune "Les causeries de l'Aip " tenue au siège de l'Agence ivoirienne de presse, jeudi 10 mars 2022, à Abidjan Plateau.

" L'équité et Genre à l'épreuve du leadership féminin " est le thème autour duquel a gravité les échanges avec l'experte en Genre. " Les questions du Genre sont des questions d'égalité, d'opportunité et de chance. L'équité, c'est être juste en toute situation. Le leadership, c'est avoir une vision, la capacité d'entraîner les gens du bas vers le haut et de les faire adhérer. Le leader, c'est aussi celui qui est au service des autres (...). Les femmes n'ont rien à envier aux hommes car ils sont égaux en droits. Toutes les lois sont prises aujourd'hui pour que vous soyez chef de famille, député et sénateur alors, il faut oser. Les femmes sont trop fébriles", a expliqué l'experte aux agents de l'Agence ivoirienne de la presse.

Pour les femmes, le premier défi, c'est de " vaincre l'analphabétisme en exhortant les femmes à scolariser les jeunes filles dans leur localité ", a-t-elle dit, en précisant qu'inscrire les enfants à l'école doit être le combat à mener par n'importe quel moyen. Le 2e défi est d'avoir confiance en soi et le 3e, est d'oser, a affirmé l'experte en Genre et Développement.

Selon Mme Tanoh, le Genre à l'épreuve du leadership se résume par " SERVIR ", la lettre S pour " signaler " parce que le leader signale l'avenir, il a toujours une longueur d'avance sur ses administrés, E pour " engagement ", R pour se " réinventer ", V parce qu'un leader est obligé de " valoriser " pour amener ses employés à fournir plus d'efforts et I, " incarner " car un leader doit incarner des valeurs et R pour " réfléchir " puisque le leader doit toujours se remettre en cause. Elle a également incité les femmes à se former dans leur domaine respectif.