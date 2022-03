Ile Maurice: Message du PM à la nation - "Nou bizin fer enn zefor pou travers sa kriz la dan linite"

Lors de son traditionnel message à la nation ce samedi 12 mars, le Premier ministre a parlé de plusieurs sujets et malgré le ton optimiste, il a évoqué tous les défis auxquels feront face le pays...

Pravind Jugnauth a tout d'abord rappelé que dans tous les classements, Maurice tient une place honorable, y compris dans les classements sur la démocratie. Il a cité le dernier rapport Democracy Index du Economist Intelligence Unit qui a classé Maurice à la 19e place sur 167 pays. "Nous sommes le seul pays africain avec une vraie démocratie" a-t-il dit. De plus, selon la Banque Mondiale, Maurice est aussi le 4e pays qui a le plus soutenu les citoyens et les entreprises pendant la crise du Covid-19

Sur ce sujet, le chef du gouvernement a rappelé que le pays a fait preuve de résilience et que la menace recule. "Nou lekonomi ti pe redemare" a dit le Premier ministre, en citant la croissance de 25% dans le domaine de la construction ou encore, le secteur de l'exportation qui a retrouvé le niveau pré-Covid. Mais au milieu de ce redémarrage a surgi un nuage: le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit, a dit Pravind Jugnauth, se déroule loin du pays mais a des déjà conséquences directes sur nous et les conséquences se font déjà sentir en terme d'augmentation des prix.

"Le prix du pétrole, du gaz et du blé affectent tous les pays. Person pa kone kouma sa kriz la pou fini, me nou kapav atan ki li anpire, ek sa pou ena enn lefe katastrofik lor lekonomi mondial". Ces facteurs, a-t-il précisé, sont hors de notre contrôle et affectent l'essor de l'économie locale. Pravind Jugnauth a concédé que les prix commençaient déjà à augmenter avant cette crise car la pandémie affectait déjà les productions et livraisons. C'est cela qui avait poussé son gouvernement à mettre en place un contrôle le prix de certains produits de base et donner des subsides sur d'autres. "Dan enn moman parey, dan enn period insertitid ki kapav ale lontan ek dan enn moman parey, kot ena bann boulversman lor nivo mondial ki pe ena enn limpak lor nou, li neseser ki nou tou fer enn zefor patriotik pou travers sa kriz la dan linite ek solidarite".

L'autre sujet abordé par Pravind Jugnauth est les Chagos. Il a parlé du combat couronné de succès de Maurice contre le Royaume-Uni et les Etats-Unis devant la Cour internationale de Justice et l'assemblée des Nations-unies. "Alors que nous célébrons les 30 ans de la République, nous sommes fiers d'avoir pu exercer notre droit en plantant le quadricolore sur notre territoire aux Chagos en conformité avec la résolution des Nations-unies".

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a aussi rendu un hommage à Karl Offmann, ancien président de la République décédé ce 12 mars.