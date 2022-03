Cote d'Ivoire: Cancer du col de l'utérus - Les acteurs outillés sur les mesures préventives

Un atelier d'information, de sensibilisation et d'échanges a réuni, les médecins, les acteurs du système éducatif, organisation de la société civile (Osc), de parties prenantes sur la vaccination contre le Virus du papillome Humain (HPV). Ce, dans le contexte de la COVID-19, notamment le cancer du col de l'utérus. C'était, le 10 mars 2022, à l'hôtel Belle Côte à Cocody Abidjan.

Organisé par Ong Jhpiego et Gavi alliance en collaboration avec la direction de coordination du programme élargi de vaccination (DC-PEV) et la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire (Dmoss), cet atelier d'information a porté sur les mécanismes et la mise en œuvre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elle visait à favoriser l'inclusion dans la conversation et l'exploration de toutes les pistes pour une communication plus élargies.

Selon Dr Kiyali Ouattara, directeur-pays de Ong Jhpiego en Côte d'Ivoire, l'objectif est de susciter davantage l'implication de la communauté éducative dans les activités de vaccination contre le HPV en période de Covid-19, en vue de l'acceptation du vaccin. Elle vise également à présenter le fardeau du cancer du col de l'utérus et les résultats de la vaccination contre le HPV de l'année 2021. Il s'est agi de sensibiliser la communauté éducative à transmettre les informations essentielles, justes et crédibles sur la vaccination contre le HPV en période de Covid-19. Et enfin contribuer au renforcement de la coordination, à travers l'identification de stratégies novatrices, facilitant la réalisation des séances de vaccination en milieu scolaire.

Quant à Dr Yao Kosia directrice adjointe du programme élargi de Vaccination en Côte d'Ivoire (PEV), elle a indiqué que, malgré plusieurs stratégies entreprises par le Programme élargi de vaccination (PEV), en lien avec la coordination, la promotion de la vaccination contre le HPV, la prestation de services, les rapports de janvier à octobre ont montré une couverture vaccinale administrative en deçà des objectifs fixés. " HPV 1ère dose estimée à 32% et HPV 2ème dose à 13% contre l'objectif de 70% fixé dans le plan d'action opérationnel (PAO) 2021 ", a-t-elle déploré.

Avant, elle a exhorté les parents et surtout les jeunes filles à venir se faire vacciner " Nous encourageons les parents à faire venir leurs filles de 9 ans pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus afin de les protégés. En Côte d'Ivoire le vaccin est disponible depuis 2019, il est gratuit et destiné aux jeunes filles à partir de 9 ans. " a -t-elle invité.

À cette occasion Agnès Kraidy, journaliste par ailleurs présidente de la Fondation agir contre le cancer (Fac). Elle a plaidé l'engagement des uns et des autres dans la mise en exécution des objectifs. Lesquels d'éradiquer le cancer du col de l'utérus hors nos frontières, à travers notamment une sensibilisation et communication sur la vaccination des filles contre le HPV en milieu scolaire.

Dr M'fa Sanogo Sous-directeur de l'éducation pour la santé à la Direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire (Dmoss), a pour sa part salué et félicité les organisateurs pour leur clairvoyance. " Cette initiative est la bienvenue parce qu'informer et sensibiliser sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est une nécessité. Nous sommes rassurés que la mortalité et la morbidité est élevé mais elle n'est pas une fatalité " s'est-il réjouit.