Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Racines perdues " de Gaston Lebiki

Dans son livre de 41 pages, Gaston Lebiki essaie de montrer que les concepts de l'exode, de l'immigration et de la déportation sont les causes de la rupture sociale. C'est tout le sens de son ouvrage publié à Edilivre, en février dernier.

L'auteur de "Racines perdues" décrit l'exode, l'immigration et la déportation comme la cause de l'aliénation et de la perte d'identité. Ainsi, son préfacier Hilarion Agapite Okele s'interroge: "Est-ce pour dire que les peuples du monde ne sont pas forcément originaires des terres qu'ils occupent ?"

Voilà la grande problèmatique que soulève Gaston Lebiki. S'appuyant sur des temoignages, il cite l'usure sociale parmi les véritables causes de la perte des origines. "Alors prenons-en garde en lisant ce livre afin de préserver nos arrières pour ne pas perdre nous-mêmes nos propres racines", avertit le préfacier.

Cet ouvrage est subdivisé en quatre chapitres, à savoir l'église et le ndjobi, l'histoire d'Ompelet, la rupture sociale (cause de la perte des origines) et Mvouorakima. A la fois comme un éssai sociologique et un livre d'histoire, "Racines perdues" est une interpellation à la conservation des rites et coutumes constituant le soubassement culturel.

Ce n'est pas une forme pour l'auteur de stigmatiser les apports culturels extérieurs. Mais il invite à leur concialition avec les valeurs humaines. C'est ainsi qu'à travers des témoiganges et exemples bien choisis, Gaston Lebiki parvient à demontrer comment l'évangélisation a considérablement influencé le rite "ndjobi".

Ainsi, peut-on lire en postface ce qui suit: " La terre demeure unique et quel que soit l'endroit où l'homme se trouve, il peut s'établir aisement loin de ses orignies. Pour cela, malgré les siècles passés, les éminentes célébrités soient-elles des descendants d'esclaves ou immigrés éprouvent, de nos jours, le désir de rehercher leurs origines perdues.".

Qui est l'auteur ?

Gaston Lebiki est un Congolais, marié et père d'enfants. Il s'est consacré trè tôt à l'écriture et à la vie politique. Cadre de banque, passionné de l'originalité culturelle, il est fervent défenseur de la littérature congolaise et africaine.