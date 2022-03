Congo-Brazzaville: Elections à la Fécofoot - Les membres des commissions électorales et de recours officiellement installés

Le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a remis, le 10 mars à Brazzaville, le matériel de travail aux nouveaux membres des commissions électorales et de recours élus à l'unanimité lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 février à Kinkala, chef -lieu du département du Pool.

Après avoir officiellement installé les différents membres dans leurs fonctions, Jean Guy Blaise Mayolas leur a notamment remis les statuts et le code électoral. Il les a félicités et les a exhortés à travailler en respectant ces deux documents. " Mes sincères félicitations pour la confiance que les membres de l'assemblée générale, à l'unanimité, vous ont faite pour ce travail combien difficile et noble . Je crois que vous êtes sans ignorer que vous devriez travailler en respectant les règles et les principes qui sont édictés dans les deux textes, les statuts et le code électoral. Ce matériel sera votre outil de travail ", a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas.

La Fécofoot a ainsi posé les bases pour la tenue de son assemblée générale élective prévue cette année. La commission électorale, dont la mission est d'organiser les élections à la Fécofoot, entend tout mettre en œuvre pour dévoiler son chronogramme d'activités. " C'est sur ces deux documents que nous devons tout faire pour traiter l'avenir de la fédération. Logiquement, le travail commence aujourd'hui. Nous allons regarder , avec le bureau exécutif, la date probable des élections. Elles seront organisées au tour de fin août-début septembre. La mission de la commission est d'organiser les élections. Nous faisons un programme. On lance un appel à candidatures. Nous analysons, nous traduisons et nous réglons les coquilles, avant de publier les candidatures que nous allons retenir ", a indiqué Didier Potard Mohoussa, le président de la commission électorale.

André Adou est le vice-président et Jean Roger Etoka en est le rapporteur. Raphaël Ngami et Horty Ange Laurel Nguempio sont les membres, alors qu'Evariste Ambi Gaena et Mathias Mouleho sont les suppléants. La commission de recours, quant à elle, a pour président Modeste Moussa Ewangoy avec pour membres Leva Okoumou et Fernand Ngouamaly.