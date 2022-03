Congo-Brazzaville: Cinéma - "Parcours" de Saïd Bongo projeté en avant première à Ponton

En présence de nombreux cinéphiles, l'avant-première de "Parcours" a eu lieu le 11 mars à guichets fermés et augure déjà le succès de ce film du jeune réalisateur, Saïd Bongo, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir au public une oeuvre reussie en tous points de vue.

Produit par Bunda initiative et BM Prod, le film "Parcours" est une oeuvre dont le scénario a été écrit par Duc Esseroth sur une idée originale de Said Bongo, le réalisateur.

Dans un térritoie en proie à un conflit armé indicible, l'horreur, la cruauté, l'immoralité...sévissent dans un cafouillis indescriptible au grand mépris de la loi et de l'ordre. La loi du plus fort a pris le dessus sur la morale et la conscience. La population prise en otage dans ce grand désordre ne peut qu'implorer le ciel comme seul refuge à son désespoir.

La trame du film

Une femme avec d'horribles blessures est allongée dans l'herbe dans un état de mort. C'est le stratagème qu'utilise celle qu'on nomme malicieusement "femme mutilée". Elle bénéficie de la compassion de Rebel Mano, bravant son chef Gomez pour l'amener à l'hôpital en passant tous les bouchons armés du district de Djoueké. Avec l'aide de l'infirmière Camilla, elle obtient les poches de sang, unique raison de son périple, mais se fait braquer sur son chemin du retour par Gomez, le monstre froid à la gâchette facile qui la laisse repartir dans son district de Kondé les mains vides. C'est ainsi qu'elle décide de sacrifier son état de santé, en faisant un don de son sang à sa fille Bayi pour sa survie. Bayi, émergeant de son état critique voit sa maman à son tour plongée dans un état comateux. Mise au fait de la situation, Bayi à son tour décide de faire ce parcours en usant d'un nouveau stratagème pour se glisser au travers des mailles des bouchons armés pour se retrouver face à Gomez pour le climax final. Après moult tumultes, la témérité des hors-la-loi s'arrête. L'ordre s'installe avec la légalité retrouvée...

Réalisé dans des conditions technico-artistiques impeccables, le film "Parcours, interpreté par une vingtaine d'acteurs jouant les premiers et seconds rôles et aussi les nombreux figurants au sommet de leur art, est un hymne pour un monde où doivent règner la convilaité, l'entente et la cohesion sociale.

Said Bongo qui travaille depuis plus de quinze ans dans le cinéma et pour la télévision est détenteur, en 2013, du Prix Nelson-Mandela du meilleur réalisateur à la première édition du Festival du cinema congolais. Il a remercié à la fin de la projection tous les acteurs et les nombreux bénévoles qui ont participé à la reussite du projet sans oublier les autorités du département de Pointe-Noire pour leur apport incommensurable .

Signalons que le général Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n°1, Lady Sonia, coach en épanouissement et développement personnel élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite congolais, ont également pris part à l'événement.