Ile Maurice: Post-Batsirai - Les réfugiés du centre de Résidence La Cure et Bruneau Laurette cherchent des réponses

Ils en ont eu marre d'attendre. D'autant plus que depuis le cyclone Batsirai, ils n'ont pu quitter les centres de refuge car ils ont perdu leurs maisons. Les réfugiés de la région de Tranquebar et de Résidence La Cure sont descendus au bureau de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa-Daureeawo, pour avoir des réponses sur leur sort, car ils ne touchent plus d'allocation et les employés qui s'occupent des centres de la région de Port-Louis n'ont, eux, toujours pas perçu de salaire.

Ils étaient plus de 42 familles au bureau du ministère de tutelle, à Port-Louis, hier matin, pour exprimer leur mécontentement et avoir des réponses. Ils se sont vu refuser l'accès et n'ont pu rencontrer la ministre, cette dernière étant au cabinet ministériel. Bien déterminés à avoir des réponses, les sinistrés n'ont pas bougé du bâtiment et ont fait appel à l'activiste social Bruneau Laurette, qui est venu leur prêter main-forte, ces derniers craignant que la police leur demande de partir.

L'activiste social a pu faire accélérer les choses en rencontrant le responsable au bureau de la Sécurité sociale. "Finn dir bann fami-la sipoze gagn Rs 188 par nwi, kouma zot rant dan sant e met klas 4. Sakenn dan sa biro-la ti ena limit lor zot bann aksion. Zot finn korpere tou finn pas trankil. Semenn prosin mo'nn demann enn rankont avek minis sekirite sosial", déclare Bruneau Laurette, qui a aussi pu échanger avec un officier de la National Empowerment Foundation. Il est prévu qu'il rencontre la ministre la semaine prochaine et, en attendant, les sinistrés sont rentrés au centre de refuge de Résidence La Cure.