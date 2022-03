Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA - Le Congo et l'Océac s'accordent sur une feuille de route

Un mémorandum d'entente destiné à renforcer la coordination de la lutte contre le VIH/sida au Congo et dans la sous-région a été signé, le 10 mars dernier à Brazzaville, par les ministères en charge de l'Intégration régionale et de la Santé, des délégués de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (Océac) et de l'Association congolaise pour le bien-être familial (Acbef).

Le mémorandum d'entente quadripartite pour la mise en œuvre de la phase 5 du Projet prévention VIH/sida en Afrique centrale vise, d'après le secrétaire exécutif de l'Océac, Manuel Nso Obiang-Ada, à renforcer l'appropriation du projet par les ministères de tutelle, à suivre son exécution, à formaliser la redevabilité du personnel de santé vis-à-vis de l'administration publique en matière de partage d'information.

Lancé en 2005 avec des activités au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad, le projet de prévention VIH/sida en Afrique centrale est financé par le gouvernement allemand, à travers la Banque allemande de développement. Le Congo a rejoint le cadre communautaire en 2011, sans atteindre les résultats escomptés. " Le projet repart vers de nouvelles espérances au Congo, avec une nouvelle dynamique positive que nous souhaitons tous pérenne durant cette phase 5, qui prendra fin le 30 juin prochain et aussi pour la phase 6 censée débuter dès la fin de l'année ", a indiqué Manuel Nso Obiang-Ada.

Pour le gouvernement congolais, la lutte contre le Vih/sida reste une priorité, en dépit des efforts que nécessite la survenance de la pandémie de covid-19. En effet, la stigmatisation des personnes atteintes du VIH/sida constitue l'un des défis à relever dans la lutte contre cette pandémie, permettant aux cibles de bénéficier de l'attention et de la prise en charge. La réalisation de l'objectif de l'accès universel à ces services essentiels nécessite une action concertée destinée à éliminer la stigmatisation, admet-on.

" Ce mémorandum d'entente assigne à l'Acbef le travail délicat de marking social consistant essentiellement à persuader les hommes et les femmes de s'astreindre aux mesures de prévention contre le VIH/sida. Depuis huit mois, l'association a déployé ses activités avec professionnalisme, et le gouvernement est plus que convaincu qu'elle saura redonner à la prévention contre le sida son efficacité d'antan ", a lancé la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

L'Acbef remplace dans ce rôle l'Association pour l'appui aux initiatives de santé communautaire et pour le marketing social au Congo, dont la prestation a été jugée inefficace. La présidente du comité exécutif national de l'Acbef, Yolande Voumbo Matoumouna, a promis pour cela de relever le défi de la collaboration entre le gouvernement et son association dans le combat contre la pandémie du sida. Celle-ci a considéré que la signature du mémorandum constitue une avancée dans la lutte contre le VIH/sida au Congo et pour l'amélioration de la santé des jeunes.