Afrique du Nord: Des parties connues pour leur "haine" tentent d'entraver la marche de la nouvelle Algérie

Alger — Des parties connues pour leur "haine" et leur "rancœur" envers l'Algérie continuent de "distiller leur poison et de répandre des mensonges", dans le but d'"entraver la marche de la nouvelle Algérie", a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

"En réaction à cette détermination déclarée de l'Algérie et de son Président à concrétiser les espoirs et les aspirations du citoyen en un avenir meilleur, certaines parties connues pour leur haine et leur rancœur envers notre pays continuent de distiller leur poison et de répandre des mensonges, dans l'espoir d'entraver la marche de la nouvelle Algérie qui mène une course contre la montre, à pas sûrs et étudiés, pour rattraper le retard et raccourcir les distances vers un avenir dont les perspectives commencent à se préciser pour tous et à différents niveaux", a écrit la revue dans son éditorial.

La revue de l'armée rappelle, à ce titre, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que "notre souveraineté dérange certaines parties, mais nous poursuivrons notre chemin, mus par une volonté implacable, afin que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite aux niveaux régional et international, avec le soutien de notre Armée nationale populaire."

Elle met en garde contre les plans de ces "officines du mal" qui "entendent de nouveau remettre au goût du jour des plans obsolètes dans le but de perturber la stratégie globale adoptée par les hautes autorités afin de redresser le pays".

Selon la revue El Djeïch, l'objectif principal de ces officines est de "cibler en premier lieu l'Armée nationale populaire et son commandement parce qu'elle est la soupape de sécurité de l'Algérie et parce qu'elle est l'obstacle qui se dresse face à leurs plans hostiles et terroristes".

"Ces cercles et officines savent pertinemment que les capacités et les potentialités de notre pays l'habilitent à concrétiser les aspirations du peuple algérien dans des délais raisonnables, avec le soutien de l'Armée nationale populaire", a-t-elle souligné, faisant remarquer que "les résultats que notre armée a obtenus et continue d'obtenir sont ceux de la sacralisation par les éléments de cette armée nationale de leurs missions constitutionnelles, incarnation de la doctrine de sa Révolution libératrice, de leur foi profonde et ferme en les valeurs nationales, de leur conscience de l'ampleur des enjeux à relever, de leur attachement à la loyauté et à la fidélité aux sacrifices des Chouhada ainsi qu'au serment qu'ils ont prêté de servir l'Algérie en toutes circonstances et en tout temps".

"En effet, en à peine deux années, de nombreux projets ont été achevés, notamment l'édifice institutionnel de l'Etat, qui permettra de créer les conditions idoines et nécessaires à l'établissement d'une base économique solide qui profitera au citoyen et assurera la prospérité au pays", a-t-elle ajouté.

Enfin, la revue El Djeïch soutient que "l'Algérie restera fidèle aux sacrifices de ses Martyrs et aux principes de sa Révolution, comme elle continuera d'apporter appui et soutien à tous les peuples opprimés, épris de liberté et d'indépendance, et son armée sera prête en permanence à défendre la Nation et le peuple et demeurera une épine au pied des ennemis et des traîtres".