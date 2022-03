Egypte/Cameroun: Angleterre - Salah et Matip portent Liverpool face à Brighton

Les Reds de Liverpool ont battu Brighton (0-2) en déplacement grâce à la belle prestation de certains de ses joueurs africains. Cette rencontre rentre dans le cadre de la 29e journée de la Premier League anglaise.

Les hommes de Jürgen Klopp ont rendu une copie on ne peut plus parfaite cet après-midi face à la modeste formation de Brighton. Engagés et déterminés, Sadio Mané et ses coéquipiers ont pris le jeu en leur compte dès l'entame de la rencontre.

Sur une magnifique ouverture du Camerounais Joël Matip, Luis Diaz s'est sacrifié pour ouvrir le score à la 20e minute. En vain, Yves Bissouma et ses coéquipiers ont tenté d'égaliser.

De retour des vestiaires, les joueurs de Liverpool enfoncent un peu plus le clou en marquant leur deuxième but de la partie grâce à l'inévitable attaquant égyptien Mohamed Salah à la 61e minute. L'Egyptien a par la suite cédé sa place pour cause de blessure.

Grâce à ce succès, Liverpool totalise 66 points et est désormais à 3 unités de Manchester City qui joue ce lundi Crystal Palace à 20h GMT.