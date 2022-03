Afrique du Nord: Le Maroc reste le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'UE

Vienne — L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

"Le Maroc reste le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne, tandis que l'Albanie et la Macédoine du Nord continuent d'être à la source d'importantes quantités de cannabis de grande qualité circulant illicitement vers les pays d'Europe centrale et occidentale", a fait savoir l'Organe international de contrôle des stupéfiants dans son rapport pour 2021 publié jeudi.

Citant l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l'OICS rappelle que le Maroc reste également le premier fournisseur mondial de résine de cannabis.

Selon l'OICS, "les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'offre et la demande de drogues illicites en Europe ont été limités, et la faculté d'adaptation des réseaux criminels est apparue encore plus clairement face aux mesures de confinement liées à la deuxième vague de la pandémie, au second semestre de 2020".

L'Office précise que "les perturbations affectant les frontières ont quelque peu modifié les itinéraires de trafic", notant que, "les routes terrestres à destination de l'Europe ont notamment été délaissées au profit de voies maritimes (...) pour le trafic de résine de cannabis depuis le Maroc".

A cet égard, le rapport affirme que l'Espagne demeure un point d'entrée majeur pour les drogues acheminées illicitement depuis l'Afrique vers l'Europe, comme en témoignent les saisies de grandes quantités de résine de cannabis réalisées en 2021.

Parmi les principales opérations de ce type, l'OICS cite "la saisie en mai 2021, sur la côte espagnole, de plus de 7 tonnes de résine de cannabis transportées à bord d'un remorqueur, et la saisie de 15 tonnes de résine de cannabis sur un navire provenant du Maroc, effectuée à l'est de Fuerteventura en juillet 2021".

Outre les chiffres cités par le rapport de l'OICS pour l'année 2021, des saisies de quantités importantes de haschich ont été signalées en Espagne en 2022.

Le 8 janvier, la police espagnole avait annoncé avoir interpellé une trentaine de trafiquants de drogue marocains, espagnols et d'autres nationalités impliqués dans un réseau criminel international de trafic de stupéfiants.

Et début janvier, le service de surveillance douanière de l'Agence espagnole des impôts était intervenu dans les eaux à l'est du détroit de Gibraltar pour saisir un bateau semi-rigide qui transportait près de cinq tonnes de haschich et a procédé à l'arrestation de ses trois membres d'équipage, tous de nationalité marocaine.

Fin janvier dernier, la Garde civile espagnole a démantelé une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants, lors d'une opération qui a permis de démasquer une nouvelle voie d'introduction de la drogue du Maroc vers l'Espagne.

Et en septembre dernier, la police espagnole avait annoncé la saisie, près de la ville de Grenade, de 26 tonnes de cannabis à bord d'un camion en provenance du Maroc.