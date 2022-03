Congo-Brazzaville: De l'opacité des informations, parlons-en !

" Vous n'êtes pas invités à couvrir cette activité, vous pouvez disposer ", entend-on souvent des attachés de presse de telle ou telle autre administration. Hier si ce genre d'agissement passait inaperçu, aujourd'hui cela devient inacceptable.

Les attachés de presse auprès des administrations ont pour principal rôle de ventiler des actions et activités qui y sont réalisées. Ils le font à travers des contacts permanents avec des organes de presse, autrement dit avec des journalistes afin que ceux-ci aient l'information réelle. " C'est à moi d'appeler les journalistes et puisque je ne l'ai pas fait, comment êtes-vous venus ? N'insistez pas s'il vous plaît, repartez !", propos malveillants d'un attaché de presse qui s'était permis de narguer un confrère.

Or, ce sont ces mêmes attachés de presse qui courent dans tous les sens si le journaliste ou l'organe qu'ils ont chassé n'a pas eu de source réelle d'informations et écrit avec un certain manquement de quelques détails combien significatifs. Et qui a occasionné ce manquement ? C'est bien l'attaché de presse " sélectionneur " des journalistes et organes de presse.

Cette race d'attachés de presse a déjà créé des réseaux de journalistes liés à elle par des rapports extra-déontologiques du métier de la presse. Au lieu de s'adresser à l'organe de presse pour que celui-ci désigne le journaliste pour la couverture médiatique, ils contactent directement l'intéressé. C'est comme si l'organe de presse auquel ils s'adressent n'est constitué que de ce journaliste qu'ils cherchent.

L'ennemi du journaliste, c'est le journaliste lui-même et on le constate à travers les agissements de ces attachés de presse. D'autres ont pris l'habitude d'endormir leurs chefs en leur faisant croire qu'ils sont capables de faire tout le reste du travail même si les organes de presse ne sont pas présents aux activités. Ils oublient que chaque organe de presse a sa ligne éditoriale et son style dans le rendu de l'activité. Laissons libre accès aux journalistes de couvrir les activités des chefs, nous attachés de presse.