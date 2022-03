Congo-Kinshasa: Rompons avec les préjugés - Huawei a célébré la Journée internationale des droits des femmes

(HUAWEI ) - l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2022, Huawei et ses employés promeuvent activement la visibilité des femmes par le biais d'une vidéo présentant des employées polyvalentes et s'exprimant en faveur des femmes lors d'un webinaire Women in Tech, organisé par Times Higher Education (THE) dans l'objectif de promouvoir l'égalité des sexes.

Le thème de la Journée internationale des droits des femmes 2022 est " Rompons avec les préjugés ", qui encourage les personnes à dénoncer les préjugés, la discrimination et les stéréotypes liés au genre. Hu Xiaoman (photo), directrice des opérations de la communauté Huawei Mindspore, a participé au webinaire en compagnie de Noa Havazelet, responsable de Google Accelerator en Europe et responsable régional des relations avec les développeurs pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Google, et Rameen Khan, ingénieur logiciel chez Crayon.

Mme Hu a souligné la sous-représentation flagrante des femmes dans les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), limitant ainsi notre capacité à trouver des solutions inclusives et durables aux problèmes contemporains et à construire une société meilleure pour tous.

Elle a déclaré : " Dans l'Union européenne, les femmes ne représentent que 29 % des titulaires d'un doctorat en ingénierie, en fabrication et en construction. Nous ne représentons que 25 % des professionnels indépendants dans des professions techniques telles que les sciences, l'ingénierie ou les technologies de l'information et de la communication. " Ces constats ont provoqué des discussions dans l'auditoire masculin, les hommes ayant alors échangé sur les actions à mener pour résoudre ces problèmes.

Pour combler cet écart entre les sexes dans le secteur de la technologie, Mme Hu, en tant qu'experte en Intelligence artificielle, a suggéré que les politiques d'embauche des entreprises devraient toujours considérer l'égalité des sexes comme un " impératif " et non comme une option " qu'il est préférable d'avoir ". Nous devrions par exemple améliorer notre réflexion et notre action : à la place de nous demander si nous devrions accorder aux femmes une certaine flexibilité pendant leur grossesse ou pour tout autre raison, nous devrions nous interroger sur la manière dont nous pourrions faciliter au mieux leur flexibilité. Mme Hu a également encouragé les gouvernements, le secteur privé et les universités à coopérer pour stimuler la représentation des femmes.

Elle a également évoqué le programme phare de Huawei en matière de RSE, Seeds for the Future, qui a suscité l'intérêt des participants au webinaire. Le programme Seeds for the Future offre, en effet, aux étudiants la possibilité d'en apprendre davantage sur la culture chinoise et les technologies de pointe.

Hu Xiaomana créé la première communauté Women in Tech MSG (MindSpore Study Group) au sein de Huawei, dans laquelle de jeunes femmes - tant internes qu'externes au Groupe - viennent chercher des conseils auprès de programmeurs et de responsables technologiques plus expérimentés, et où, inversement, les expérimentés apprennent également des novices.

Huawei a également publié notre vidéo pour la Journée internationale des droits des femmes 2022 afin de montrer les différents profils des collaboratrices de Huawei. Cette vidéo vise à encourager les femmes à concrétiser leurs ambitions et à devenir ce qu'elles veulent.

La vidéo est disponible ici.

A propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés, et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, nous allons favoriser la connectivité omniprésente et promouvoir l'égalité d'accès aux réseaux ; apporter le cloud et l'intelligence artificielle aux quatre coins du monde pour fournir une puissance informatique supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; construire des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, visitez le site de Huawei à l'adresse www.huawei.com