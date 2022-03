Cote d'Ivoire: Effondrement d'un immeuble à Cocody-Angré - 15 millions de Fcfa de soutien du gouvernement aux victimes

6 morts, une dizaine de blessés et 18 familles sinistrées, c'est le triste bilan de l'effondrement d'un immeuble habité dans la nuit du 06 au 07 mars 2022 à Cocody-Angré 9e Tranche. Pour exprimer la compassion, le réconfort et la Solidarité du gouvernement suite à ce tragique accident, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a fait don de vivres, non-vivres et d'un appui financier en guise de relogement aux familles des victimes décédées, aux blessés et aux personnes impactées. Le tout estimé à plus de 15 millions de FCFA. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de Cocody le vendredi 11 mars 2022.

Les familles des défunts ont reçu une assistance de 4 millions de FCFA afin de faire face aux charges funéraires, les blessés quant à eux, ont bénéficié d'un montant de 3.750.000 FCFA pour la poursuite de leur prise en charge médicale et 5 millions de FCFA ont été destinés aux familles sans abri.

Outre cet accompagnement financier, des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 2 millions de FCFA ont été aussi remis aux familles sinistrées. Ils sont composés de denrées de première nécessité, des cartons de savon et des matelas.

Portant les stigmates de cet accident, le porte-parole des victimes, Mohamed Diomandé a demandé au gouvernement de mettre tout en œuvre pour éviter la survenue d'un tel drame. Il a aussi salué la mobilisation des autorités gouvernementales au chevet de toutes les personnes impactées par le drame sans oublier l'élan de solidarité des populations sur les réseaux sociaux.

Le drame de trop

Venue apporter la compassion du gouvernement aux victimes de cet effondrement, la Ministre Myss Belmonde Dogo a encore déploré les décès survenus suite à cet effondrement. " Pour le gouvernement, c'est un drame de trop ", a-t-elle martelé avant de traduire la compassion du Président de la République et du gouvernement aux familles endeuillées et le réconfort aux blessés et familles sinistrées. "Le gouvernement ne pouvait pas vous laisser errer dans les rues, c'est pourquoi nous vous avons apporté une aide financière en guise de relogement ainsi que des dons en vivres et non-vivres ", a-t-elle ajouté.

Représentant le premier magistrat de la commune de Cocody, Mamadou Sanogo s'est quant à lui réjoui de l'élan de solidarité du gouvernement au plus haut niveau auprès de ses administrés avec la présence du Premier Ministre sur les lieux de l'accident.

Il faut rappeler que l'immeuble R+4 s'est effondré dans la nuit du 06 au 07 mars 2022 à Cocody-Angré 9e tranche, le deuxième effondrement d'immeuble en l'espace d'une semaine après celui de Treichville survenu le 27 février dernier. Ces accidents ont fait 13 morts et des dizaines de blessés.