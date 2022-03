Sénégal: Boubacar Boris Diop, journaliste et écrivain - " Les artistes sont les plus à même de réconcilier le monde "

interview

Boubacar Boris Diop est devenu un personnage majeur de l'espace public sénégalais. Une posture mieux affirmée par la sagesse de ses 75 ans, et son pedigree éloquemment fourni. Récemment consacré du prestigieux Neustadt Prize pour son roman " Murambi, Le Livre des ossements ", Boris cherche toutefois encore des réponses au Rwanda. De la même manière, le journaliste et écrivain examine la vie de notre monde avec philosophie. Il entretient également de son penchant au wolof, la langue de son nouvel ouvrage " Malaanu lëndëm " et qu'il utilise d'ailleurs à foison dans cette interview.

De quel noir est " Malaanu lëndëm " ? Celui du secret ou de l'obscurantisme ?

Les deux. La traduction correcte de ce roman en wolof est " Récits nocturnes ". D'autres lui ont donné d'autres significations, mais je lui donne celle-là. Celui qui raconte commence son récit quand la nuit est complètement tombée. Il y a déjà ce noir. J'ai fait 4 ans au Nigéria, un pays très particulier. J'ai l'habitude de beaucoup lire les journaux de là où je réside, et j'ai vécu dans plusieurs pays de presque tous les continents. Je ne lis pas l'actualité politique, que je ne comprends d'ailleurs pas, mais je lis les faits divers pour comprendre les marges de la société. Je voyais souvent des choses assez singulières, par exemple cette usine clandestine où on fabrique des bébés. On fait appel à des conjoints qui conçoivent des enfants qu'on vend ensuite. C'est illégal, mais ça se fait. Un de ces faits divers m'a inspiré " Malaanu lëndëm ". Un milliardaire a perdu son père et a voulu lui offrir des funérailles et un dernier voyage exceptionnels. Il a commandé une tombe immense, une voiture SUV neuve de luxe, 160 000 dollars américains comme argent de poche pour la montée céleste et un satellite pour que le voyage puisse se repérer parmi les étoiles. Je tenais mon histoire et j'ai commencé à écrire. L'idée première était différente de mon produit. Ici, un nanti a le même dessein pour sa mère, au péril de vies et de destins humains. Il dépossède un homme (Jonas) intègre, courageux, battant et juste, et livre avec lui un combat à mort. Son seul ami, un Sénégalais (Keeba Jakite), du même acabit, décide de se rendre au Nigéria pour connaître la vérité et se battre pour la justice. Keeba revient sur cet épisode noir qu'il a vécu au Nigéria.

Vous écrivez ce roman en wolof. La langue étant le véhicule de l'imaginaire, il y a donc cet aspect transfrontalier voire panafricain de l'histoire ?

Oui. Le narrateur est Sénégalais. Donc il y a forcément du Sénégal. Mais il y a deux points à préciser. Je parle vraiment très peu du Sénégal, et à chaque fois qu'il s'agit du Sénégal, c'est à travers le regard du Nigérian Jonas Akintoye. Donc, ce n'est pas Boubacar Boris Diop qui raconte son pays, mais le personnage nigérian. On peut voir aussi sous l'angle panafricain. J'ai déjà écrit sur le Rwanda (Murambi, Le Livre des ossements) et sur le Mali (La Gloire des imposteurs, qui est une série de correspondances avec Aminata Dramane Traoré). Aujourd'hui, il y a celui-ci sur le Nigéria. C'est lui qui nous inspire cette démarche (en désignant un grand croquis de Cheikh Anta Diop placé à l'antichambre du salon). La force de l'Afrique réside en son unité, sa solidarité et sa diversité.

Justement, avec " Murambi, Le Livre des ossements ", vous avez été de ceux qui ont le mieux explicité le génocide. La preuve un peu par le Neustadt Prize. Pourtant, vous dites ne pas jusque-là comprendre ces évènements.

Comment peut-on tuer, dans un pays d'environ douze millions d'habitants, plus de 10 mille hommes par jour, pendant cent jours ? Plus d'un million de morts ! Cela m'étonnerait que quelqu'un ait compris. Ce que j'ai encore moins compris cependant, c'est que, à l'époque, je n'avais rien compris. Je n'étais même pas au courant. D'un autre côté, on se surprend à encore remarquer cette banalité du mal. Pourquoi, en Afrique particulièrement, on peut être aussi insensibles face à autant de morts ? Il y a ce que Mongo Betti appelle " l'habitude du malheur ", malheureusement. Quand notre groupe d'écrivains s'est rendu au Rwanda (Ils y sont allés, quatre ans après le génocide, pour une résidence d'écriture qui a engendré le roman " Murambi, Le Livre des ossements ", entre autres ouvrages), les Rwandais eux-mêmes n'avaient rien compris de ce qui leur était arrivé. Ils semblaient même attendre de nous, étrangers, des explications. Peut-être attendaient-ils de nous un regard plus lucide.

Nous étrangers, de loin, avons l'impression que les Rwandais ont vaincu le spectre du génocide. Or, on imagine qu'il soit impossible de venir à bout de ces séquelles psychiques. Comment a été défini ce " contrat social " ?

Ce que Paul Kagamé a réussi, c'est de faire penser moins aux montagnes de cadavres qu'aux progrès économiques quand il s'agit du Rwanda. Pendant deux décennies, le Rwanda renvoyait au génocide. Ensuite, pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays, il n'y a pas de massacre. Plus personne n'est tué en raison de son ethnie. Il y a ce qu'on pourrait appeler une " parenthèse de sang " au Rwanda, pour reprendre le titre de l'auteur Sony Labou Tansi. Pendant presque 3 000 ans, Tutsi et Hutsu, en plus des Twa qu'on oublie souvent et qui représente 1% de la population, ont tous vécu en harmonie au Rwanda. Cette parenthèse de sang intervient justement entre 1959 et 1994. Les historiens ont dénombré une dizaine de massacres à caractère génocidaire dans cette période. Mais depuis 28 ans aujourd'hui, ces carnages se sont tus. Comme l'a dit François Mitterrand, " on ne se lève pas un matin pour dire, aujourd'hui, le génocide commence ". On a formaté les gens. Tuer un Tutsi était devenu normal. Quand nous sommes allés là-bas, le ministre de l'Education nous avait dit que le Gouvernement avait le projet de détruire tous les livres d'Histoire propagandistes du Rwanda qui parlaient de la suprématie hutue telle que l'a racontée les colonisateurs. Ensuite, pour la Justice, il fallait savoir comment juger. C'était un génocide de proximité. 120 000 personnes étaient en prison à cette époque pour des crimes génocidaires, avec peut-être 200 000 autres coupables dans la nature. La justice classique était incapable de juger. Dans le Rwanda ancien, il y avait le Gacaca (tribunaux populaires dans les quartiers). On discutait, se confessait, et le coupable demandait enfin publiquement pardon et se voyait infliger une amende. Et la vie continuait. Tout ceci a contribué à cette situation, sous le management de Paul Kagamé, il faut le reconnaître.

L'Afrique ignorait presque tout de ce génocide en 1994, bien moins même que l'Occident. Qu'est-ce qui expliquait cela ?

La haine de soi. Les Africains portent le poids d'une histoire terrible. On nous a culpabilisé, on nous a appris à penser que, au fond, être Africain est une malédiction. Tu entends toujours des tueries au Nigéria, à la République démocratique du Congo, dans le Tigré, etc. On a l'impression d'être dans le sanglant et le chaotique, constamment. Quand le génocide du Rwanda avait lieu, les gens se disaient que c'était l'Afrique telle qu'elle est connue. Il y a des phrases. Le président français Mitterand disait que " Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est rien ". Le ministre Charles Pasqua, au journal télévisé, dit que " le caractère horrible de ce qui se passe là-bas n'a pas la même signification que pour nous ". L'Egyptien Boutros Boutros-Ghali, Sg de l'Onu à l'époque, dit que " Au Rwanda, les Hutus tuent les Tutsis et les Tutsis tuent les Hutus ". Personne ne l'avait pris au sérieux.

Mais l'Afrique n'est-elle pas elle-même responsable de cela pour avoir un peu été une éponge de ces points de vue ? Vous parliez justement d'autonomie de réflexion des élites.

C'est d'autant plus vrai que lorsque le génocide se déroulait, l'Onu était africaine avec un Secrétaire général égyptien. Son adjoint, chargé des Opérations extérieures de maintien de la paix était Ghanéen, Koffi Hanan. En juin 1994, l'Union africaine tenait son Sommet à Tunis et le Rwanda n'est pas à l'ordre du jour. Nelson Mandela, qui venait d'être élu en Afrique du Sud et participait à son premier sommet, a finalement sonné l'alarme. En réalité, les élites ont réduit les Africains de la rue au silence par l'utilisation de langues étrangères alors que leur discours révèle qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Ils utilisent tous genres de jongleries et de contorsions pour (se) convaincre qu'ils sont fiers d'être Africains. Mais, ils font toujours suivre cette profession par un " mais ".

Vous nous parlez, dans vos livres, en wolof. Seulement, il y a certains, parmi eux des universitaires, qui estiment qu'il est inutile d'écrire en wolof car de toute façon, ce sont les lettrés qui vont lire.

Ces gens n'ont rien compris. Ce sont simplement des idiots qui ne méritent même pas de réponse.

D'ailleurs, est-ce qu'il est possible que ce soit pareil en wolof qu'en français, pour la pénétration de l'imaginaire ?

Impossible ! J'ai d'abord écrit en français, comme Cheik Aliou Ndao. Quand je me suis mis au wolof, j'ai vu nettement la différence. Quand j'écris en français dans une société où personne au fond ne parle français, c'est une distorsion pour l'écrivain que je suis. C'est une grande divergence, entre l'instrument de travail et la langue de la population, qui affaiblit finalement le texte. Ce n'est ainsi pas étonnant que la littérature africaine de langue étrangère, au fond, malgré les prestigieux prix, n'est pas si pesante et si respectée. Tu écris au fond avec des mots que tu n'entends pas, que tu puises dans le dictionnaire, des mots froids. Quand tu es dans l'extase, quand tu es en colère, quand tu veux injurier, tu ne fais pas vraiment exprès de parler ta langue maternelle. C'est un réflexe. C'est un sentiment très fort. C'est pareil quand tu écris.

Finalement, pouvons-nous nous targuer d'avoir notre propre littérature ?

C'est la grande question. Elle qui a mobilisé les esprits parmi les plus brillants. Le Kényan Ngugi Wa Thiong'o écrit en kikuyu (langue de l'ethnie éponyme, majoritaire au Kenya). Il soutient que la littérature africaine écrite en langues européennes peut être appelée littérature euroafricaine ou ce qu'on veut, mais ne peut être qualifiée d'africaine. Malgré les personnages, le cadre, l'histoire, les situations, etc. africains, elle ne saurait être vraiment africaine que quand elle était écrite dans nos langues locales. Cheikh Anta Diop et David Diop, eux, ont une vision moins radicale. Ils disent que ce que nous avons produit peu avant et après la colonisation font bien partie de notre littérature. Mais, elle est une littérature de transition. Ils considèrent ce qui a été écrit dans toute la littérature et l'histoire de notre continent remonte à des millénaires et ne saurait être arrêté à cent ans, une parenthèse historique. Cheikh Anta Diop dit même que cette littérature de transition est authentique et est de qualité, mais elle reste toutefois condamnée à mort. Cette parenthèse sera fermée. Remarquez bien, au Sénégal, la littérature de langue française est en train de réellement dépérir. Beaucoup de gens l'ignorent, mais ceux qui écrivent en wolof et en pular ont tendance à devenir plus nombreux.

Dans vos écrits, vous êtes toujours gravés dans le réel. Qu'est-ce qui explique cette posture ?

C'est assez paradoxal chez moi. Je suis entré dans la littérature par deux portes. Mon père avait dans la maison une grande bibliothèque que je lisais beaucoup. Et puis il y avait les contes que j'entendais. Je suis dedans par le fantastique. Plus tard, j'ai eu envie d'adopter ce réel. Je dois dire que j'ai beaucoup lu les auteurs réalistes, qui m'ont beaucoup influencé.

Vous le supposiez tantôt, il y a toujours une maturation qui prépare les grands événements. Aujourd'hui, quand vous regardez les attitudes de nos jeunesses, quel avenir lisez-vous ?

Les réseaux sociaux sont une révolution extraordinaire. Il est devenu une chose très embarrassante pour les maîtres du monde qui formataient les peuples à leur guise. Il y a une démocratisation certaine dans un mouvement massif et universel. C'est vrai, maintenant, avec son mauvais lot de fake news et de mésinformation. Mais le plus important pour moi, c'est que tout le monde puisse accéder à l'information. On a plus besoin de Le Monde ou New York Times pour certaines informations. Ces médias offrent des éléments de comparaison pour analyser soi-même et distinguer les mensonges. La jeunesse africaine a maintenant trouvé un mot d'ordre. C'est ce qui manquait. Notre génération était très marquée par le communisme. À un moment, il y a eu un désarroi idéologique. Mais peu à peu, le mot panafricaniste revient. L'idéal panafricaniste cimente les relations entre les jeunesses africaines. On évoque de plus en plus la mémoire de Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Nkrumah, Cabral et tous ces leaders que l'Occident n'aimait pas. La dissémination de leurs théories passe justement sur les réseaux sociaux.

En lisant " Murambi, Le Livre des ossements ", on est tenté de se demander comment votre éthique et vos qualités journalistiques sont venues à bout du spectaculaire pour que vous offriez ce ton aussi dépouillé.

J'ai écrit ce roman à la fois en journaliste et en romancier. Je vous dis, quand j'allais au Rwanda, j'y débarquais avec l'idée que les Africains s'entretuaient encore. Après, je commence à écouter. Là, le journalisme m'a aidé. Le journaliste écoute, apprend à écouter. Je l'ai appris au Cesti tout bêtement. Je sentais parfois des contradictions dans les récits, mais vous ne vous reconnaissez pas le droit de les reprendre. J'ai tout absorbé, et j'ai retravaillé cela. Quand on est écrivain, on part de sa propre imagination pour créer le réel. Or, quand on est journaliste, on part de la réalité pour entrer dans une dimension imaginaire. Ce sont deux démarches qui peuvent se heurter, avec un choc qui peut être désastreux. Mais quand on joue bien entre les deux, on part de soi-même vers le réel. On part au Rwanda avec la réalité de tous ces cadavres qui renseignent sur l'imagination de l'être humain. Puis, il fallait éviter d'être dans le catastrophisme et le sensationnel. Le Rwanda, c'était vraiment spectaculaire. On a tué des gens de bien d'atroces manières. Y a même eu des scènes de cannibalisme. Des personnes ont tué leur femme ou leurs enfants. Si on racontait cela crument, on allait laisser le lecteur dans sa zone de confort et lui permettre de dire que " ce Diop déborde d'imaginations ". Il fallait qu'on croie à la vérité de ces évènements. Il fallait que lecteur ne croit pas une seconde à des inventions romanesques, mais qu'il ait honte dans son humanité. Et que, d'une certaine manière, s'il est dans une situation d'empêcher pareille chose, qu'il n'hésite pas. Voilà pourquoi ce livre est simple, est très dépouillé. Je l'ai écrit comme un journaliste qui veut informer sur les tenants et les aboutissants du génocide. Enfin, la littérature inscrit le génocide dans la durée. Il y a des films et des documentaires. On les a presque oubliés, même s'ils ont marqué. Mais, 22 ans après la sortie de " Murambi, Le Livre des ossements ", nous en parlons ce matin, quelque part dans Dakar. Et ce sera le cas dans un siècle.

Votre propos est actuel, à une période où la presse est estampillée sensationnelle.

Voilà. Mais, il faut reconnaître que, par rapport à beaucoup de pays africains, la presse sénégalaise n'est pas très portée sur le sang et le sexe. Nous avons l'habitude de nous critiquer, mais nous faisons beaucoup de choses bien. Maintenant, il y a vraiment à dire sur les relations entre journalistes et politiques. Une situation très malheureuse.

On a connu l'école du soir de Sembène Ousmane. On a vu les arts porter bien des révolutions, la musique et la littérature notamment. Aujourd'hui, au vu de la vie du monde, n'est-il pas temps que les arts reprennent cette noble place ?

À l'heure où ce monde craint une Troisième guerre mondiale, qui viendrait de mensonges en mensonges et de manipulations en manipulations pour la sauvegarde d'intérêts, je pense que les artistes sont les plus à même de réconcilier le monde. Les artistes et les écrivains de toutes les nationalités. Je parle de l'art authentique qui comprend la notion d'intégrité. La vérité profonde des arts, le sens de la vie et le destin de l'humanité sont captés par les artistes de tous horizons et de toutes générations. Ils peuvent valablement servir de garde-fou.

Que ressentez-vous quand vous entendez le nom de Cheikh Anta Diop revenir à une certaine fréquence chez la jeune génération ?

Enormément de plaisir. Cheikh Anta Diop jouit d'une postérité légendaire. Il est aussi la preuve qu'on ne peut rien construire de durable sur le mensonge. Regardez bien les destinées de Léopold Sédar Senghor et de Cheikh Anta Diop. Senghor avait tout pour lui. Il avait le pays, il avait même l'Afrique. Il avait la gloire, on avait l'impression qu'il était gâté par le destin. Je conçois que c'était mérité car il était un grand poète. Cheikh Anta Diop isolé, à l'Ifan, en plus d'être boycotté et interdit à la télévision. Il était en plus attaqué. Il lui était interdit d'enseigner à l'Université. Aujourd'hui, cette même université porte son nom, l'avenue qui passe devant, idem. Il y a aujourd'hui cette statue qui domine cette avenue. Mais ce qui est plus satisfaisant, ce sont ces jeunes nés après sa mort qui se proclament de son école. Ce sont eux qui portent même l'œuvre de Cheikh Anta Diop, au point d'organiser une marche annuelle jusqu'à son village natal, Caytou, 154 km à l'aller, 154 km au retour. Et ils s'arrêtent en chemin pour sensibiliser les populations. Ils ont initié une pétition pour l'enseignement de l'œuvre de Cheikh Anta Diop à l'Université. Cette année, ils font la marche jusqu'au Mali, 1360 km. Ils m'envoient des photos de cette marche. C'est l'esprit de Cheikh Anta Diop. Il y a toujours eu un malentendu entre lui et l'élite marxiste. Ces personnes le respectaient toutefois, mais n'était pas bien d'accord car il ne parlait pas de la lutte des classes. Mais à l'effondrement des classes, ils se sont retrouvés dans le désarroi et se sont tournés partout. Sans être " cheikh-antaïstes ", ils se sont rendu compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose. En février, eux aussi se sont rendus à Caytu. Au fond, on veut enfermer Cheikh Anta Diop dans l'égyptologie. Mais même s'il n'avait rien écrit, il n'en resterait pas moins important pour son travail sur le fédéralisme, les langues, comment il a allié éthique et politique. Cela aussi, disons bien que c'est générationnel. Que ce soit Senghor, Mamadou Dia, Amadou Makhtar Mbow, Abdoulaye Ly, ils avaient tous ce mépris des choses matérielles. Ça doit inspirer les jeunes qui font de la politique de nos jours et espèrent par cette voie des milliards de FCfa.