Algérie: Cheikh Fodil El Ouartilani, figure majeure de la pensée libératrice

Setif — Les participants au 5ème colloque "Cheikh Fodil El Ouartilani (1900/1959)" ont affirmé samedi à Béni Ouartilane (Nord de Sétif) que ce penseur compte parmi "les figures majeures de la pensée libératrice dans le monde".

"L'action d'El Ouartilani n'est pas moins importante que celle des célèbres figures du courant de l'émancipation du monde arabe et islamique, à l'instar de Djamel Eddine El Afghani, Mohamed Abdou et Abderrahmane El Kawakibi", a soutenu Mohamed Seghir Belaalam, membre du Haut conseil islamique (HCI), dans son intervention durant cette rencontre, organisée à l'initiative de l'APC de Béni Ouartilane, en coordination avec les Scouts musulmans algériens, l'association Ibtissama des personnes aux besoins spécifiques et l'association du tourisme et de la promotion de Béni Ouartilane.

De son côté, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar a affirmé que le cheikh El Ouartilani est "l'un des plus éminents acteurs des causes de libération", soutenant que "sa pensée et son action anticolonialiste demeurent inspiratrices à ce jour".

Des universitaires et membres de l'Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) ont présenté des conférences sur "l'activité du cheikh en Egypte", "l'activité du cheikh en France", "Cheikh El Ouartilani et l'Association des oulémas musulmans algériens", "Cheikh El Ouartilani à travers les yeux des yéménites et les plumes de Hadramaout" et "l'activisme et le militantisme du cheikh El Ouartilani".

En marge de cette rencontre, il a également été procédé à l'inauguration du domicile où naquit et grandit cheikh El Ouartilani dans le village Anou, dans la commune de Béni Ouartilane, après avoir fait l'objet d'une opération de restauration visant à préserver son caractère authentique.

Selon les organisateurs de la rencontre, tenue à la maison de jeunes Mohamed Rachid Benakila à Béni Ouartilane, l'objectif du colloque est de faire connaître les hauts faits des figures et symboles de la région, de favoriser les échanges entre générations, de mettre en exergue les sacrifices énormes des aînés pour l'indépendance de l'Algérie et pour préserver la mémoire.