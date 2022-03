Gabon: L'Association Bekwe Ndon relance ses activités après deux ans marqués par la Covid-19

Les membres et sympathisants de l'Association Bekwe Ndon (ABN) se sont retrouvés hier, samedi 12 mars 2022, à Bikélé, dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum, autour de leur repas traditionnel annuel, avec pour objectif principal de relancer les activités de l'association.

Revenant sur le contexte qui a prévalu durant les deux dernières années, Jean Paulin Nkili Bengone, le Président de l'ABN a rappelé que " comme vous le savez tous, depuis notre dernière rencontre de début 2019 à mon domicile à Ambowe, la pandémie de la Covid-19 est venue dicter sa loi, au point de quasiment arrêter toutes nos activités. Fort heureusement, cette maudite loi vient d'être abolie par la décision prise par les autorités de la république de lever toutes les mesures restrictives de nos libertés liées à cette maudite pandémie. Nous allons donc pouvoir dérouler le chronogramme de nos activités ".

Dans son discours de circonstance, le Président de l'ABN n'a pas surtout manqué de rappeler les objectifs de l'association, notamment la promotion de la culture fang, à travers sa langue et la défense de certaines valeurs telles que l'union, la protection et le progrès, conformément à la devise de l'organisation.

Expliquant les valeurs essentielles de l'association, il a rappelé que " notre logo est formé de trois escargots placés à l'intérieur de deux cercles concentriques. L'escargot, élément fondamental de ce logo, en Fang, est appelé KWE (BEKWE au pluriel). Il est constitué de deux ensembles, la chair et la coquille. A la mort de la chair, la coquille devient et demeure NDON (toupie). D'où la double appellation BEKWE ou NDON. Les deux cercles concentriques symbolisent l'Union et la Protection qui caractérisent les deux ensembles qui forment l'escargot durant sa vie (deux ensembles intimement unis et dont l'un sert de protection à l'autre) " .

Pour le Président de l'ANB, " Ce logo nous rappelle que nous les Bekwe Ndon, nous devons rester unis comme la chair et la coquille de l'escargot qui ne peuvent jamais être séparés du vivant dudit escargot. Nous nous devons également protection comme la coquille protège la chair. C'est une réalité de laquelle aucun membre de notre association ne doit jamais se soustraire. Elle est la base de notre vie et doit être mise en valeur dans toutes les activités que nous menons ".

C'est d'ailleurs cette solidarité qui faciliterait le progrès des membres, en mettant en place un système de communautarisme économique qui s'explique par le fait que lorsqu'un Bekwe Ndon a de l'argent, il le dépense en priorité dans une structure économique qui appartient à un Bekwe Ndon. A titre d'illustrations, si j'ai mal à la dent, j'irai me faire traiter par un dentiste Bekwe Ndon. Je veux acheter du manioc, j'irai chez une commerçante Bekwe Ndon.

La rencontre a par ailleurs permis aux membres de l'ABN de présenter les actions à venir. Il s'agit entre autres de la création des coordinations de la structure dans toutes les villes du monde ou vivent les Bekwe Ndon ; l'intégration des épouses, époux, nièces et gendres avec des rôles bien définis ; mettre l'accent sur l'implication durable des jeunes ; la création d'une journée communautaire culturelle qui mettra un accent particulier sur la culture fang ; la redynamisation de la communication ... Dans cette logique, l'association s'est d'ailleurs dotée d'un site internet (https://bekwe-ndon.com/) qui a été présenté au cours de le rencontre.

Pour rappel, l'Association Bekwe Ndon existe depuis plus de deux décennies. Elle regroupe les personnes issues de la tribu Bekwe Ndon. Au Gabon, on les retrouve dans une trentaine de village, repartis dans les provinces du Woleu-Ntem, l'Ogooué-Ivindo, le Moyen-Ogooué et l'Estuaire.