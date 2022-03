Gabon: La délégation de l'ICESCO reçue par Dr. Guy Patrick Obiang Ndong

Libreville, le 11 mars 2022 - Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu en audience le jeudi 10 mars 2022, une délégation de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), conduite par son Directeur des affaires sociales, Madame Ramata Almamy Mbaye, en présence du Ministre Délégué, Madame Justine Lembimbi épse Mihindou.

Cette audience qui fait suite à celle accordée au Directeur général de l'ICESCO en octobre 2021 dernier, a été l'occasion pour Madame Ramata Almamy Mbaye de présenter aux deux Membres du Gouvernement, le fonctionnement et l'organisation de l'ICESCO auprès des Etats membres notamment les principaux programmes et activités destinés aux jeunes , aux filles et aux catégories vulnérables.

Pour sa part, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a remercié au nom de ses collaborateurs, la coopération entre le département ministériel dont il a la charge et l'ICESCO qui s'inscrit dans la droite ligne des orientations stratégiques du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cet axe de coopération jugé nécessaire et opportun, pour le Ministre, et surtout avec le soutien des plus hautes autorités du pays, permettra l'atteinte des objectifs en matière de prévoyance sociale.

Les deux parties ont également évoqué le projet d'organiser à Libreville au Gabon, une Conférence des Premières dames des États membres sur l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme en partenariat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et l'ICESCO.

Occasion pour le Chef de la Délégation de l'ICESCO de saluer l'engagement du Chef de l'Etat son leadership affirmé dans le cadre de la protection des femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes à travers la mise en œuvre du programme gouvernemental "Gabon Egalité" qui fait du Gabon, a-t-elle affirmé, un modèle dans le monde.